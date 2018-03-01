Hakkari'de 5 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi      

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında geçen yıl kasım ayında başlatılan kayak eğitimi devam ediyor. Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Öğrencilere burada 12 kayak eğitmeni tarafından eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, günde 80 öğrenciye haftanın 4 günü kayak eğitimi verdiklerini söyledi. Kasımdan bu yana yaklaşık 5 bin 120 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Durgun, hedeflerinin 10 bin öğrenciyi kayak sporu ile buluşturmak olduğunu ifade etti.

Durgun, hava şartlarının uygun olması durumunda eğitimleri nisana kadar sürdürmeyi amaçladıklarını da dile getirdi.