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    Haberler >Eğitim>Hakkari'de 5 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi

    Hakkari'de 5 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi      

    AA
    01.03.2018 - 15:06 | Son Güncelleme:

    Hakkari'de 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi kapsamında 5 bin 120 öğrenci kayak eğitimi aldı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında geçen yıl kasım ayında başlatılan kayak eğitimi devam ediyor. Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Öğrencilere burada 12 kayak eğitmeni tarafından eğitim veriliyor.     

    İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, günde 80 öğrenciye haftanın 4 günü kayak eğitimi verdiklerini söyledi. Kasımdan bu yana yaklaşık 5 bin 120 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Durgun, hedeflerinin 10 bin öğrenciyi kayak sporu ile buluşturmak olduğunu ifade etti.     

    Durgun, hava şartlarının uygun olması durumunda eğitimleri nisana kadar sürdürmeyi amaçladıklarını da dile getirdi.  

     

    Etiketler: Hakkari , Kayak eğitimi , Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek
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