Öğrenciler haftaya kar tatiliyle başladı
Van’ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün (24 Aralık) için ara verildi. Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçesinde ise eğitime yarım gün ara verildi.
Bahçesaray ilçesinde dün (23 Aralık) başlayan kar yağışı etkili olmayı sürdürürken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Ulaşımın da aksaması üzerine eğitime ara verildi. Van Valiliği, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verildiğini açıkladı.
BİTLİS'TE TATİL YARIM GÜN
Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ile Tatvan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi. Adilcevaz'da normal ve taşımalı eğitimin yapıldığı tüm okullarda; Ahlat ve Tatvan da ise YİBO'lar hariç ilçe merkezi ve köylerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullar tatil edildi.
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