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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
15.04.2019 - 12:00, Son Güncelleme:/

Hacettepe tuvale dönüşecek

Hacettepe Üniversitesi tarafından kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenecek Kampüsanat etkinliğinde, amfi duvarları tuval, otobüs durakları tiyatro sahnesi olacak. Arkeolojik kazı alanı canlandırmasından söyleşilere, konserlerden çalıştaylara kadar birçok etkinliğin yer alacağı ve tüm Ankaralılara açık olacak Kampüsanat, 17-19 Nisan'da yapılacak.

Hacettepe tuvale dönüşecek
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Hacettepe Üniversitesi (HÜ) tarafından kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Kampüsanat" etkinliğiyle, amfi duvarları tuvale dönüşecek. Bünyesindeki güzel sanatlar fakültesi ve Ankara devlet konservatuvarı ile birçok sanatçı yetiştiren Hacettepe Üniversitesi, kampüsünde gerçekleştireceği kültürel ve sanatsal etkinliklerin kapısı, tüm Ankaralılara açık olacak. Ankaralıları 17-19 Nisan'da müzik, görsel sanatlar, felsefe, edebiyat, sinema ve dansla buluşturacak Kampüsanat etkinliği, arkeolojik kazılardan tiyatro gösterilerine, duvar boyamadan sanatçılarla söyleşilere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Amfi duvarlarının tuval, otobüs durağının tiyatro sahnesi olarak kullanılacağı Kampüsanat'ta, arkelolojik kazı alanı canlandırması da yapılacak.

ETKİNLİK ‘SANAT YÜRÜYÜŞÜ’ İLE BAŞLAYACAK
Sanatı salonların dışına çıkarmayı amaçlayan etkinlik, 17 Nisan’da Sanat Yürüyüşü ile başlayacak. Antropoloji bölümünün hazırladığı ‘Bir Sanat Aracı Olarak İnsan Bedeni’ sergisinin açılışı ve devlet konservatuvarı öğrencilerinin sahneleyeceği ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyunuyla devam edecek etkinlikte, ‘Joaquin Rodrigo'nun Ölümünün 20. Yılı Anma Konseri’ de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kampüsanat kapsamında çeşitli konferanslar, video çalıştayları, film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler de gerçekleştirilecek.

‘AMAÇ TÜM TOPLUMU YARARLANDIRMAK’
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, etkinliğin amacının ‘sanat ve kültürel yaşamla kampüsü birleştirmek ve bu birleşmeden toplumu yararlandırmak’ olduğunu söyledi. Özen, bu nedenle festivalin kapılarını sadece Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine değil tüm Ankaralılara açtıklarını belirtti.

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