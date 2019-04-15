Hacettepe tuvale dönüşecek
Hacettepe Üniversitesi tarafından kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenecek Kampüsanat etkinliğinde, amfi duvarları tuval, otobüs durakları tiyatro sahnesi olacak. Arkeolojik kazı alanı canlandırmasından söyleşilere, konserlerden çalıştaylara kadar birçok etkinliğin yer alacağı ve tüm Ankaralılara açık olacak Kampüsanat, 17-19 Nisan'da yapılacak.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) tarafından kampüsü sanatla buluşturmak amacıyla 17-19 Nisan'da düzenlenecek "Kampüsanat" etkinliğiyle, amfi duvarları tuvale dönüşecek. Bünyesindeki güzel sanatlar fakültesi ve Ankara devlet konservatuvarı ile birçok sanatçı yetiştiren Hacettepe Üniversitesi, kampüsünde gerçekleştireceği kültürel ve sanatsal etkinliklerin kapısı, tüm Ankaralılara açık olacak. Ankaralıları 17-19 Nisan'da müzik, görsel sanatlar, felsefe, edebiyat, sinema ve dansla buluşturacak Kampüsanat etkinliği, arkeolojik kazılardan tiyatro gösterilerine, duvar boyamadan sanatçılarla söyleşilere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Amfi duvarlarının tuval, otobüs durağının tiyatro sahnesi olarak kullanılacağı Kampüsanat'ta, arkelolojik kazı alanı canlandırması da yapılacak.
ETKİNLİK ‘SANAT YÜRÜYÜŞÜ’ İLE BAŞLAYACAK
Sanatı salonların dışına çıkarmayı amaçlayan etkinlik, 17 Nisan’da Sanat Yürüyüşü ile başlayacak. Antropoloji bölümünün hazırladığı ‘Bir Sanat Aracı Olarak İnsan Bedeni’ sergisinin açılışı ve devlet konservatuvarı öğrencilerinin sahneleyeceği ‘Otobüs Durağında Üç Bencil’ oyunuyla devam edecek etkinlikte, ‘Joaquin Rodrigo'nun Ölümünün 20. Yılı Anma Konseri’ de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Kampüsanat kapsamında çeşitli konferanslar, video çalıştayları, film gösterimleri ve yönetmenlerle söyleşiler de gerçekleştirilecek.
‘AMAÇ TÜM TOPLUMU YARARLANDIRMAK’
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, etkinliğin amacının ‘sanat ve kültürel yaşamla kampüsü birleştirmek ve bu birleşmeden toplumu yararlandırmak’ olduğunu söyledi. Özen, bu nedenle festivalin kapılarını sadece Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine değil tüm Ankaralılara açtıklarını belirtti.
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