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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
02.06.2019 - 11:52, Son Güncelleme:/

Haber sunucularından öğretmenlere diksiyon eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve haber spikerleri tarafından öğretmenlere verilen Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimlerini içeren ‘Önce Türkçe Projesi’ kapsamında, ilk eğitici eğitimleri tamamlandı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleştirilen eğitici eğitimine, Ankara’da görev yapan sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı branşlarından toplam 200 öğretmen katıldı.

Haber sunucularından öğretmenlere diksiyon eğitimlerinin ilk etabı tamamlandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan ve haber spikerlerinden öğretmenlere Türkçe’nin kullanımı ve diksiyon eğitimlerini içeren ‘Önce Türkçe Projesi’ kapsamında, ilk eğitici eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimlerini içeren ‘Önce Türkçe Projesi’ başlatıldığını nisan ayında duyurmuştu. AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik ilk ‘Türkçe’nin Kullanımı ve Diksiyon Eğitici Eğitimi’ düzenlendi. 

200 ÖĞRETMEN KATILDI
Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde 11-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen eğitici eğitimine Ankara’da resmi okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı branşlarından toplam 200 öğretmen katıldı. Eğitim görevlisi olarak haber spikerlerinden Cem Öğretir, Duygu Canbaş, Zafer Kiraz, Ekrem Açıkel, Tijen Karaş, Erhan Ertürk, Serkan Bayam, Seda Öğretir, Fuat Kozluklu ve Nihan Günay’ın görev aldığı kursta diksiyon, nefes ve ses kullanımı, konuşma türleri ve etkili konuşma, sözsüz iletişim, beden dili konu başlıklarını içeren eğitimler gerçekleştirildi.

TÜRKÇENİN AKTARIMINDA ÖĞRETMENLER KİLİT TAŞI
Bakanlık, diksiyon eğitimini alan öğretmenlerle ilgili bir video hazırladı. Videoda, Bakan Selçuk’un “Önce Türkçe, sonra da Türkçe” ifadelerine yer verildi. Öğretmenlerden Leyla Yüce, kursa gönüllü olarak katıldığını dile getirdi. Öğretmen Emel Bozkurt da dilin kültürün aktarımında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, bu aktarımda öğretmenlerin kilit taşı olduğunu vurguladı. Deniz Sakça isimli öğretmen ise Bakan Ziya Selçuk’un “Önce Türkçe” ifadelerini duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve kursa katıldıklarını anlattı.

 

 

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