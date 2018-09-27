Güzel sanatlar öğrencilerinden miniklere ‘hoş geldin’ konseri
Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ‘Okuluna Hoş Geldin Projesi’ kapsamında okul okul gezerek birinci sınıf öğrencilerine mini konser veriyor. Dört öğretmen, sekiz öğrenciden oluşan grup, 2 bin öğrenciyle buluşurken, ilkokula yeni başlayan öğrenciler de konserlerle moral buluyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim öğretim-yılında uygulanmaya başlanan, ‘Okuluna Hoş Geldin Projesi’ kapsamında her gün bir ilkokula giden güzel sanatlar lisesi öğrencileri, okula yeni başlayan miniklerle bir araya geliyor. Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okul okul gezerek birinci sınıf öğrencilerine ‘hoş geldin’ konseri veriyor.
Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okul kaygısını azaltmak ve onlara okulu sevdirmek amacıyla hayata geçirilen proje doğrultusunda Bingöl'de dört öğretmen, sekiz öğrenciden oluşan grup altı okulda 2 bin öğrenciyle buluştu.
Keman, gitar, flüt ve darbuka gibi enstrümanların da yer aldığı konserle ilkokula başlayan öğrenciler moral buluyor.
‘ÖĞRENCİLERİ MÜZİKLE KARŞILADIK’
Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Muhittin Telci, okula yeni başlayan minik öğrenciler için güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.
MEB tarafından bu yıl uygulanmaya başlanan proje doğrultusunda okul olarak öğretmen ve öğrencilerden bir grup oluşturduklarını anlattı.
"Birinci sınıf öğrencileri müzikle karşıladık" diyen Telci, etkinliğin aralıksız süreceğini, okullardan gelecek talep doğrultusunda birinci sınıf öğrencileriyle buluşmaya devam edeceklerini belirtti.
Etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini beklediklerini anlatan Telci, "Bu etkinlik öğrenciler arasında kaynaşmayı artırdı, uyum sürecini kolaylaştırdı" dedi.
‘ÇOCUKLARDAN OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ’
Müzik öğretmeni Gökhan Aladağ da birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula uyumunu artırmak için konser vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Öğrencilere ağırlıkla 'Ali babanın bir çiftliği var', 'Kırmızı balık gölde' gibi onların eşlik edebilecekleri şarkıları söylüyoruz. Çocuklardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bizimle şarkılar söylüyor, eğleniyorlar. Onların büyük ilgisiyle karşılaşıyoruz."
Güzel Sanatlar Lisesi 8’inci sınıf öğrencisi Gülden Erdoğan, öğrencilerle güzel vakit geçirdiklerini, çocukların özellikle enstrümanlara ilgi gösterdiklerini gördüklerini anlattı.
Şarkılara eşlik eden minik öğrenciler, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.
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