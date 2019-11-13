Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserleri okullara taşınacak
MEB, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserlerini liselerin çevresindeki okullara taşıma kararı aldı. ‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor’ projesiyle öğrencilerin resimleri ve müzik performansları okullarda sergilenecek. Bakan Ziya Selçuk, "Projeyle okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini liselerin çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı. ‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor’ projesi kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler çevrelerindeki okullarda sergilenecek. Ayrıca güzel sanatlar öğrencileri çevrelerinde bulunan okullarda müzik performansları gerçekleştirecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda üretilen güzel ürünleri diğer okulların zenginleştirilmesi için kullanmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ahşap oyuncak üretimine geçen sene başlandığını ve üretilen oyuncakları okullarla paylaştıklarını belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
“Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında çevrelerinde bulunan 54 bin ailenin ‘yardım meleği’ oldu. Okulda kazandıkları becerilerle çevrelerinde ihtiyacı olan ailelerin ev ve kişisel bakımlarına destek oldular. Proje kapsamında okulun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerinin ve evlerdeki eşyaların küçük bakım ve onarımlarını yaptılar, hasta ve kişisel bakıma ihtiyacı olan yaşlılara kişisel bakım hizmeti sundular. Benzer şekilde şimdi de güzel sanatlar lisesi öğrencilerimizi çevrelerinde bulunan okullarla buluşturmak, ürünlerini oralarda sergilemek ve müzik performansıyla tanıştırmak üzere 'Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor' projesini başlatıyoruz. Böylece okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecek. Türkiye genelinde 83 güzel sanatlar lisesinde 16 bin 608 öğrenci resim ve müzik alanında eğitim alıyor, bu okullarda 2 bin 438 öğretmenin görev yapıyor. Projenin geliştirilmesine desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e ediyorum.”
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