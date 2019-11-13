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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:/

Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserleri okullara taşınacak

MEB, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserlerini liselerin çevresindeki okullara taşıma kararı aldı. ‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor’ projesiyle öğrencilerin resimleri ve müzik performansları okullarda sergilenecek. Bakan Ziya Selçuk, "Projeyle okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecek" dedi.

Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserleri okullara taşınacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini liselerin çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı. ‘Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor’ projesi kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler çevrelerindeki okullarda sergilenecek. Ayrıca güzel sanatlar öğrencileri çevrelerinde bulunan okullarda müzik performansları gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda üretilen güzel ürünleri diğer okulların zenginleştirilmesi için kullanmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ahşap oyuncak üretimine geçen sene başlandığını ve üretilen oyuncakları okullarla paylaştıklarını belirten Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:
“Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında çevrelerinde bulunan 54 bin ailenin ‘yardım meleği’ oldu. Okulda kazandıkları becerilerle çevrelerinde ihtiyacı olan ailelerin ev ve kişisel bakımlarına destek oldular. Proje kapsamında okulun bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerinin ve evlerdeki eşyaların küçük bakım ve onarımlarını yaptılar, hasta ve kişisel bakıma ihtiyacı olan yaşlılara kişisel bakım hizmeti sundular. Benzer şekilde şimdi de güzel sanatlar lisesi öğrencilerimizi çevrelerinde bulunan okullarla buluşturmak, ürünlerini oralarda sergilemek ve müzik performansıyla tanıştırmak üzere 'Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor' projesini başlatıyoruz. Böylece okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecek. Türkiye genelinde 83 güzel sanatlar lisesinde 16 bin 608 öğrenci resim ve müzik alanında eğitim alıyor, bu okullarda 2 bin 438 öğretmenin görev yapıyor. Projenin geliştirilmesine desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e ediyorum.”

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