Gururlandıran sıralama

1.000 kişilik sıralamada listeye 358’inci sıradan Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Tekalp ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 793’üncü sıradan Prof. Dr. Cengiz Kahraman girdi. Elektronik ve bilgisayar mühendisliği literatürüne birçok dalda katkı sunan iki Türk akademisyen, yayınlarının sayısı ve dünyada okunurluğu referans gösterilen ‘h-endeksi’nde başarılarıyla gururlandırıyor.



2-3 yıldır bu listede yer alan Prof. Dr. Murat Tekalp, Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Prof. Dr. Tekalp, 20 yıl Rochester Üniversitesi’nde çalıştı. 15 yıldır da Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görev yapıyor.



“H-endeksinde yapılan bu çalışma bugüne değil, yıllardır yaptığım çalışmalara, kariyerime ait. Yaptıklarımız başka akademisyenler tarafından ilgi görmüş. Bu listede olmak gurur verici. Herkes işini özenle yapsın ve kaliteli iş çıkarsın” diyor.





Cengiz Kahraman - Murat Tekalp



KARİYERİNİ TÜRKİYE’DE YAPTI

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Kahraman, bütün kariyerini Türkiye’de yaptı. Galatasaray Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga, lisanstan profesörlüğe kadar hocası olduğu Kahraman’ı şöyle anlatıyor:



“Öğrencim, İTÜ dışına çıkmadan evrensel boyutta çok iyi çalışmalar yaptı. Yerli ve milli müthiş başarı hikâyesi. Bu gençlere cesaret vermeli.”



Prof. Dr. Kahraman, listedeki 1.000 kişiden 653’ünün Amerikalı ve 58’inin de İngiliz olduğunu söyleyerek, “Keşke Türkiye’den daha fazla akademisyen bu sıralamaya girse. Bulanık mantık üzerine yaptığım çalışmalarla bu takdiri gördüm. Bu listelere girmek de, çıkmak da uzun zaman alıyor” diyor.



İTÜ Endüstri Mühendisliği’nde okumasına rağmen bilgisayar ve elektronik alanında yaptığı çalışmaları ses getiren Prof. Dr. Kahraman şunları söylüyor:

“Kazandığım tüm birikim Türkiye’den. Bu açıdan da mutlu oluyorum. Hedefim daha üst sıralarda yer almak. Gündüz derse giriyor, sonrasında odamda saatlerce arkadaşlarımla çalışıyorum. Çocuklarımıza, ailemize ayıracağımız zamanda kısıtlama yapıyoruz.”