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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:/

‘Günün Menüsü’ etkinliğiyle mutfaklara girdiler

MEB'in bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatilde ‘Günün Menüsü’ etkinliğine katılan öğrenciler, aileleriyle girdiği mutfakta yemek yapıyor.

‘Günün Menüsü’ etkinliğiyle mutfaklara girdiler
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Türkiye'de bu yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen ara tatile birbirinden farklı etkinliklerle giren aileler, Yalova'daki ‘Günün Menüsü’ programında çocuklarıyla mutfağı birlikte paylaşıyor. Ailelerin ilk defa tatil uygulamasına hazırlıksız yakalanmasını önlemek isteyen bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla etkinlik tavsiyelerinde bulundu. Bu kapsamda Yalova'da milli eğitim müdürlükleri tarafından tavsiye edilen 40 farklı etkinliğe katılan aileler, bir taraftan çocuklarıyla eğleniyor, bir taraftan da aile içi ilişkileri daha da güçlendiriyor. Türkiye genelindeki etkinliklerden farklı olarak Yalova'da uygulanan ‘Günün Menüsü’ programına katılan aileler, mutfakta çocuklarının yemek yaparak becerilerini daha iyi seviyeye taşımasına yardımcı oluyor.

Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi oğlu Ömer Yağız Sarılı için etkinliğe katılan Sarılı ailesi de müdürlüğün açıkladığı tavsiyelerden kendilerine uygun olanları seçti. Bu etkinlikler arasında ‘Günün Menüsü’ programının da ilgilerini çektiğini anlatan baba Muammer Sarılı, şöyle konuştu:
"Etkinlik tavsiyelerinin yer aldığı siteye baktık. Aralarında yapabileceğimiz etkinlikler arasında tercihler yaparak bir haftayı iyi değerlendirmek için planlar yaptık. Cumartesi günü annemin bahçesinde piknik yaptık. Ardından sahil gezisi, sinema ve tavsiye edilen yerleri gezdik. Bugün de o tavsiyeler arasında bulunan evde yapılabilecek günün menüsü etkinliğindeki menemeni yapıyoruz. Yarın kalan etkinlikleri de yaptıktan sonra artık hafta sonu okula hazırlık içerisine gireceğiz.

ARA TATİL KARARI BİZİM İÇİN ÇOK OLUMLU OLDU
Ara tatil kararını çok olumlu bulduk. Daha önce dönemin uzun olması nedeniyle sorunlar yaşıyorduk. Yaklaşık dört ay sürece okula giden oğlum 15 günlük tatili bir kurtuluş, bir ödül gibi görüyordu. 15 günlük tatile kadar da zaten beyin olarak yoruluyordu. Şimdi 1.5 ay sonra tatile girdi. Bu tatil onun için dinlenme süresi oldu. Bu sürede de etkinlikler olması çocuğumuzla nasıl vakit geçirebileceğimiz konusunda bize çok yardımcı oldu. O yüzden bu ara tatil kararı bizim için çok olumlu oldu."

Anne Burcu Sarılı ise "Uygulama çok güzel. Çocuğumuzla ailece bir şeyler yapabilmek çok güzel. Biz de tatili bu şekilde değerlendiriyoruz. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Ara tatil çok faydalı. Daha önce uzun bir süre okula gidiyorlardı. 15 günlük tatilde sudan çıkmış balığa dönüyorlardı. Veliler ve öğrenciler ne yapacağını şaşırıyordu. Ama bu ara tatil avantajlı oldu" dedi.

‘YAPTIĞIM MENEMENE GÜVENİYORUM’
Ömer Yağız Sarılı da günün menüsü etkinliğinde yer alan menemeni yapmayı kendisinin tercih ettiğini söyledi. Daha önce de mutfakta bazı yemeklerin yapımında annesine yardım ettiğini anlatan Sarılı, şöyle konuştu:
"Yaptığım menemene güveniyorum. Görünüşü de çok güzel görünüyor. Bakanlığın uygulaması çok güzel. Yaz tatili çok uzun. Bence iki ay olmalı. Çünkü tatil uzun olunca okula dönüş zor oluyor. Mesela üçüncü sınıfa geçtiğimde beynim allak bullak olmuştu. Şimdi bu uygulamayla daha iyi olacağını düşünüyorum."

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