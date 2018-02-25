Güney Afrikalı öğrenciler Türkiye’deki üniversite için yarışıyor

Svaziland, Bahçeşehir Üniversitesi’ne (BAU) öğrenci gönderebilmek için ülkenin Çalışma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle ülke genelinde iki gün sürecek bir sınav gerçekleştiriyor. Svazilandlı lise öğrencilerinin katılacağı sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, Svaziland Çalışma Bakanlığı tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim görmeleri için burs alacak. Burslar, Svaziland’da ihtiyaç duyulan sektörlere göre verilecek. Ülkenin 4 farklı bölgesinde lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sınava toplamda bin 250 Svazilandlı öğrenci katılıyor. BAU tarafından hazırlanan sınavın içeriği, yabancı dil ve matematik ağırlıklı sorulardan oluşuyor.