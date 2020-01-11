Gündüz öğretmen, akşam öğrenci

Gizem Açıl, Rıfkı Salim Burçak Lisesi çocuk gelişimi bölümünden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nü bitirdi. Ardından yeniden üniversite sınavına giren Açıl, bu kez aynı üniversitenin edebiyat fakültesi çağdaş Türk lehçeleri edebiyatları bölümünü ikinci öğretim olarak kazandı. Birinci sınıfı başarıyla geçen Gizem, ücretli öğretmenlik için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Açıl, merkez Yakutiye ilçesi Kırmızıtaş Mahallesi’ndeki ilkokula ana sınıfı öğretmeni olarak atandı. Gizem öğretmen, sabah okula giderek minik öğrencileriyle ders başı yapıyor. Mesaisini tamamlayan Gizem öğretmen, bu kez öğrenci olarak edebiyat fakültesi sınıftaki yerini alıyor.

‘ÖĞRENCİLERİMLE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVDİK’

Üniversite ikinci sınıfı okurken ücretli öğretmenliğe müracaat ettiğini söyleyen Gizem Açıl, öğrencileriyle aralarında çok güzel bir sevgi bağı kurulduğunu anlattı. Öğrenci velileriyle de çok iyi bir diyalog kurduklarını belirten Açıl, şöyle konuştu:

"Veli ve öğrencilerimizle aramızda çok iyi bir bağ var. Geceleri birbirimizi arayıp görüşüyoruz. Bu iş sevmeden yapılacak bir meslek değil. Çocuklara öğretmen otoritesinin yanında sevgi de gerekli. Öğretmenliği ve çocukları çok seviyorum. Lise ve yüksekokulda çocuk gelişimi bölümünü severek okudum. Şimdi okuduğum bölümde ücretli öğretmenlik yapıyorum, aynı zamanda ikinci üniversitemi okuyorum. ‘Okuyabilme imkânım varken neden okumayayım?’ diyorum. Bu konuda ailemin desteği çok büyük. Dört kişilik bir aileyiz, çalışan bir tek babam var. Bu sene bende ücretli öğretmen olarak çalışmaya başladım. İkinci bir üniversiteyi okurken zorluk çekiyordum, çalışmam gerekiyordu. Fakültede vize ve finaller zamanında ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldım. Derslerde okuldaki arkadaşlarımdan destek gördüm. Okulu bitirdikten sonra ya çocuk gelişimi ya da çağdaş Türk lehçeleri edebiyatları konusunda yüksek lisans yapmayı hedefliyorum.”