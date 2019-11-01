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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.11.2019 - 16:36, Son Güncelleme:/

GTÜ Rektörü Aslan’a yeni görev

GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı seçildi.

GTÜ Rektörü Aslan’a yeni görev
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) 4. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek görevi selefi Prof. Dr. Alim Yıldız’dan devraldı. Rektör Aslan, üye ülke üniversitelerin ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek amacıyla kurulan konseye başkanlık edecek.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASI REKABET
Rektör Aslan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“21’inci yüzyılın küreselleşen dünyası içinde ülkeler arasında birçok alanda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Turizm’den savunma sanayine kadar uzanan bu yarış arasında yükseköğretim alanı da, taşıdığı büyük potansiyel dolayısıyla uluslararası alanda büyük rekabet alanlarından birisi haline geldi. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişen ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda stratejiler belirleyip bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusu eğer biraz dikkatli irdelenirse getirilerinin aslında sadece akademik alana ait olmadığının, ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarının da zenginleşip, güçlenmesine ve yeni ilişkilerin kurulmasına fırsat vereceği fark edilecektir.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRMEK MİLLİ BİR MESELE
Nitelikli insan gücü konusu ülkemiz ve geleceğimiz için göz ardı edilemeyecek kadar önemli milli bir mesele. Küreselleşme adı altında bir gerçekliğimiz var. Bu sebeple her ne kadar nitelikli insan kaynağını kendi milletimiz içinden çıkartmak önceliğimiz olsa da bunun yanında özellikle teknoloji transferi başta olmak üzere birçok alanda ihtiyaç duyulan bilginin uluslararası nitelikli insan kaynağıyla karşılanması, yükseköğretim kurumlarımızın amaçlarını gerçekleştirmelerine ciddi manada yardımcı olacaktır.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEKİM MERKEZİ
Yükseköğretim kurumlarının çeşitlendirilmesi, üniversitelere farklı misyonlar yüklenmesi, potansiyellerinin ve kalitelerinin arttırılması suretiyle Türk yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenci ve akademisyenler için çekim merkezi haline gelecek. Uluslararası Üniversiteler Konseyi olarak devletimizin oluşturduğu bu vizyon ışında, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere Dünya’nın her noktasına dokunabilmek yükseköğretim kurumlarının ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri zenginleştirmek en önemli amacımız olmalı. Sadece belirli bölgelere kısıtlı kalmadan, Global manada çalışma sahasını genişletmek günümüz dünyasında bir gereklilik halini aldı. Konseyimizin hem Türk hem yabancı üniversitelerle yapacağı açılımlar sayesinde akademisyen ve öğrenciler açısından ülkemiz üniversitelerini bir cazibe merkezi haline getirmek en temel meselemiz olmalıdır diye düşünüyorum.”

Yönetim kurulu üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkanı: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan
Başkanvekili: YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru
Genel Sekreter: YÖK Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan
Genel Koordinatör: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik
Akademik Kurul Başkanı: Irak Erbil Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Seherwani
Denetim Kurulu Başkanı: Afganistan Kabil Politeknik Üniversitesi eski Rektörü Ezatullah Amed

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