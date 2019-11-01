GTÜ Rektörü Aslan’a yeni görev

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) 4. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek görevi selefi Prof. Dr. Alim Yıldız’dan devraldı. Rektör Aslan, üye ülke üniversitelerin ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmek amacıyla kurulan konseye başkanlık edecek.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASI REKABET

Rektör Aslan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“21’inci yüzyılın küreselleşen dünyası içinde ülkeler arasında birçok alanda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Turizm’den savunma sanayine kadar uzanan bu yarış arasında yükseköğretim alanı da, taşıdığı büyük potansiyel dolayısıyla uluslararası alanda büyük rekabet alanlarından birisi haline geldi. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişen ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda stratejiler belirleyip bunları hayata geçirmeye çalışıyor. Yükseköğretimde uluslararasılaşma konusu eğer biraz dikkatli irdelenirse getirilerinin aslında sadece akademik alana ait olmadığının, ülkelerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanlarının da zenginleşip, güçlenmesine ve yeni ilişkilerin kurulmasına fırsat vereceği fark edilecektir.

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRMEK MİLLİ BİR MESELE

Nitelikli insan gücü konusu ülkemiz ve geleceğimiz için göz ardı edilemeyecek kadar önemli milli bir mesele. Küreselleşme adı altında bir gerçekliğimiz var. Bu sebeple her ne kadar nitelikli insan kaynağını kendi milletimiz içinden çıkartmak önceliğimiz olsa da bunun yanında özellikle teknoloji transferi başta olmak üzere birçok alanda ihtiyaç duyulan bilginin uluslararası nitelikli insan kaynağıyla karşılanması, yükseköğretim kurumlarımızın amaçlarını gerçekleştirmelerine ciddi manada yardımcı olacaktır.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEKİM MERKEZİ

Yükseköğretim kurumlarının çeşitlendirilmesi, üniversitelere farklı misyonlar yüklenmesi, potansiyellerinin ve kalitelerinin arttırılması suretiyle Türk yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenci ve akademisyenler için çekim merkezi haline gelecek. Uluslararası Üniversiteler Konseyi olarak devletimizin oluşturduğu bu vizyon ışında, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere Dünya’nın her noktasına dokunabilmek yükseköğretim kurumlarının ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri zenginleştirmek en önemli amacımız olmalı. Sadece belirli bölgelere kısıtlı kalmadan, Global manada çalışma sahasını genişletmek günümüz dünyasında bir gereklilik halini aldı. Konseyimizin hem Türk hem yabancı üniversitelerle yapacağı açılımlar sayesinde akademisyen ve öğrenciler açısından ülkemiz üniversitelerini bir cazibe merkezi haline getirmek en temel meselemiz olmalıdır diye düşünüyorum.”

Yönetim kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan

Başkanvekili: YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğru

Genel Sekreter: YÖK Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan

Genel Koordinatör: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik

Akademik Kurul Başkanı: Irak Erbil Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Seherwani

Denetim Kurulu Başkanı: Afganistan Kabil Politeknik Üniversitesi eski Rektörü Ezatullah Amed