GSÜ’ye uluslararası kürsü
Galatasaray Üniversitesi’nde 18’inci ‘Senghor Kürsüsü’ açıldı. Kürsü, Frankofoni kültürünün ve işbirliğinin akademik düzeyde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütecek.
Galatasaray Üniversitesi bünyesinde 18’inci ‘Senghor Kürsüsü’ açıldı. Frankofoni kültürünün ve işbirliğinin akademik düzeyde yaygınlaştırması için faaliyetlerini sürdürecek kürsü çerçevesinde, çeşitli bilim alanlarında akademik çalışmalar yapılacak, sempozyumlar düzenlenecek, uluslararası işbirliği çalışmaları desteklenecek. Kürsünün 2019 uluslararası toplantısı ise Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacak.
Açılış toplantısında konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, kürsünün frankofon kültür ve ekonomisinin gelişmesine yapacağı katkıya dikkat çekti. Büyükelçi Fries, “Galatasaray Üniversitesi ve Senghor Kürsüsü iş ve ekonomi dünyasına yeni bir açılım yapılmasına izin verecek. Kürsünün ana felsefesi olan ‘frankofoni dünyasında fikir tartışmaları düzenlemek ve gelişimine katkıda bulunmak’ bize yeni perspektifler kazandıracak, kürsüde görev yapacak akademisyen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
FRANSIZCA ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ İŞBİRLİKLERİ
GSÜ Senghor Kürsü Başkanı Füsun Türkmen ise, 18’inci kürsünün Türkiye’de açıldığını söyledi. Üniversite-endüstri işbirliklerinin geliştirilmesi açısından kürsünün önemine dikkat çeken Türkmen, “Dünyada 18’inci kürsü İstanbul’da açıldı. Bu sayede Fransızca yapılacak araştırma ve çalışmalarda yeni uluslararası işbirlikleri kurulabilecek. Aynı zamanda sanayi üniversite işbirliklerinin özellikle frankofon ülkeler arasında geliştirilmesi açısından da Senghor çok önemli bir yerde duruyor” dedi.
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ise Türkiye’nin seçilmesinin akademik dünya için çok değerli olduğunu söyledi.
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