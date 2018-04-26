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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
26.04.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

GSÜ’ye uluslararası kürsü

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
GSÜ’ye uluslararası kürsü

Galatasaray Üniversitesi’nde 18’inci ‘Senghor Kürsüsü’ açıldı. Kürsü, Frankofoni kültürünün ve işbirliğinin akademik düzeyde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütecek.

Galatasaray Üniversitesi bünyesinde 18’inci ‘Senghor Kürsüsü’ açıldı. Frankofoni kültürünün ve işbirliğinin akademik düzeyde yaygınlaştırması için faaliyetlerini sürdürecek kürsü çerçevesinde, çeşitli bilim alanlarında akademik çalışmalar yapılacak, sempozyumlar düzenlenecek, uluslararası işbirliği çalışmaları desteklenecek. Kürsünün 2019 uluslararası toplantısı ise Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacak.

Açılış toplantısında konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, kürsünün frankofon kültür ve ekonomisinin gelişmesine yapacağı katkıya dikkat çekti. Büyükelçi Fries, “Galatasaray Üniversitesi ve Senghor Kürsüsü iş ve ekonomi dünyasına yeni bir açılım yapılmasına izin verecek. Kürsünün ana felsefesi olan ‘frankofoni dünyasında fikir tartışmaları düzenlemek ve gelişimine katkıda bulunmak’ bize yeni perspektifler kazandıracak, kürsüde görev yapacak akademisyen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

GSÜ’ye uluslararası kürsü

FRANSIZCA ARAŞTIRMALAR İÇİN YENİ İŞBİRLİKLERİ
GSÜ Senghor Kürsü Başkanı Füsun Türkmen ise, 18’inci kürsünün Türkiye’de açıldığını söyledi. Üniversite-endüstri işbirliklerinin geliştirilmesi açısından kürsünün önemine dikkat çeken Türkmen, “Dünyada 18’inci kürsü İstanbul’da açıldı. Bu sayede Fransızca yapılacak araştırma ve çalışmalarda yeni uluslararası işbirlikleri kurulabilecek. Aynı zamanda sanayi üniversite işbirliklerinin özellikle frankofon ülkeler arasında geliştirilmesi açısından da Senghor çok önemli bir yerde duruyor” dedi.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak ise Türkiye’nin seçilmesinin akademik dünya için çok değerli olduğunu söyledi.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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