Gözyaşlarıyla rektörlüğü devretti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriGözyaşlarıyla rektörlüğü devretti
GeriEğitim Gözyaşlarıyla rektörlüğü devretti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
İHA
02.02.2019 - 14:06, Son Güncelleme:/

Gözyaşlarıyla rektörlüğü devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beykent Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Murat Ferman 1 Şubat’ta cübbesini giydi. Koltuğunu devreden Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.

Gözyaşlarıyla rektörlüğü devretti
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beykent Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde gerçekleşen rektörlük devir teslim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını öğrenciler adına Öğrenci Dekanı Serhat Bulut yaparken, dekanlar ve öğretim üyeleri adına ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan’ın rektörlüğe veda konuşmasıyla tüm salon gözyaşlarına boğuldu. Cübbesini teslim alan Prof. Dr. Murat Ferman, kürsü konuşmasında, “Bu görevi layıkıyla yapacağıma söz veriyorum” dedi.

‘HEPİNİZİ ÇOK SEVDİM VE SEVMEYE DE DEVAM EDECEĞİM’
99 ay Beykent Üniversitesi Rektörlüğü yaptığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, “Rektörlük sürem 17 Ocak 2019 tarihinde bitti. 18 Ocak 2019 tarihinde ise yeni rektörümüze görevimi devrettim. Beykent Üniversitesi’nin bütün akademik ve idari kadrosuna teşekkür ederim. Sekiz yıl boyunca, sabırlı ve fedakârlıklarıyla özel kalemim olarak çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Göreve başladığımda toplam 210 kadrolu öğretim elemanımız vardı. Bugün öğretim elemanımız toplam dört katına, öğrenci sayımız ise beş katına çıktı. Görevim süresince istemeyerek de olsa sesimi yükselttiğim arkadaşlarım olduysa hepsinden özür diliyorum. Yine beni görevim sürecince destekleyen sabahları evden erken ayrılışımı, akşamları geç dönüşümü, ben eve gelmeden yemek yemeyen, bazen yemek masasında beklerken uyuyakalan sevgili eşime, beni çok sık görme imkânı olmayan baba özlemiyle dolu olan sevgili kızlarıma ve damadıma hepinizin huzurunda teşekkürü borç bilirim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hepimizin görevi Beykent Üniversitesi’ni daha da yukarı taşımak. Bu yolda hepimiz Rektörümüze destek olacağız. Kişiler fani kurumlar bakidir. Hepinizi çok sevdim ve bundan sonrada sevmeye devam edeceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum” dedi.

‘BEYKENT ALTIN BİR ZİYNET’
Rektörlük görevini layıkıyla yapacağına söz veren Prof. Dr. Murat Ferman, “Bu görev için bana inanan ve güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Allah utandırmasın. Bembeyaz, bomboş kara kaplı bir defterle başlıyoruz. Aramızda bulunan sevgili eşime, sevgili oğluma ve ailemizi temsilen burada olan değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Beykent altın bir ziynet. Biz bu ziyneti daha da parlatacağız. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gözyaşlarıyla rektörlüğü devretti

Kurs sahipleri esneklik istedi

Üniversiteliler, Suriyeli çocukları oyunlarla eğitiyor

Engelli öğretmen atama sayısı 750'ye çıkarıldı