Gözyaşlarıyla rektörlüğü devretti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beykent Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Murat Ferman 1 Şubat’ta cübbesini giydi. Koltuğunu devreden Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.
Beykent Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde gerçekleşen rektörlük devir teslim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını öğrenciler adına Öğrenci Dekanı Serhat Bulut yaparken, dekanlar ve öğretim üyeleri adına ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akile Reşide Gürsoy gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan’ın rektörlüğe veda konuşmasıyla tüm salon gözyaşlarına boğuldu. Cübbesini teslim alan Prof. Dr. Murat Ferman, kürsü konuşmasında, “Bu görevi layıkıyla yapacağıma söz veriyorum” dedi.
‘HEPİNİZİ ÇOK SEVDİM VE SEVMEYE DE DEVAM EDECEĞİM’
99 ay Beykent Üniversitesi Rektörlüğü yaptığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, “Rektörlük sürem 17 Ocak 2019 tarihinde bitti. 18 Ocak 2019 tarihinde ise yeni rektörümüze görevimi devrettim. Beykent Üniversitesi’nin bütün akademik ve idari kadrosuna teşekkür ederim. Sekiz yıl boyunca, sabırlı ve fedakârlıklarıyla özel kalemim olarak çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çok güzel insanlarla tanıştım. Göreve başladığımda toplam 210 kadrolu öğretim elemanımız vardı. Bugün öğretim elemanımız toplam dört katına, öğrenci sayımız ise beş katına çıktı. Görevim süresince istemeyerek de olsa sesimi yükselttiğim arkadaşlarım olduysa hepsinden özür diliyorum. Yine beni görevim sürecince destekleyen sabahları evden erken ayrılışımı, akşamları geç dönüşümü, ben eve gelmeden yemek yemeyen, bazen yemek masasında beklerken uyuyakalan sevgili eşime, beni çok sık görme imkânı olmayan baba özlemiyle dolu olan sevgili kızlarıma ve damadıma hepinizin huzurunda teşekkürü borç bilirim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hepimizin görevi Beykent Üniversitesi’ni daha da yukarı taşımak. Bu yolda hepimiz Rektörümüze destek olacağız. Kişiler fani kurumlar bakidir. Hepinizi çok sevdim ve bundan sonrada sevmeye devam edeceğim. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum” dedi.
‘BEYKENT ALTIN BİR ZİYNET’
Rektörlük görevini layıkıyla yapacağına söz veren Prof. Dr. Murat Ferman, “Bu görev için bana inanan ve güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Allah utandırmasın. Bembeyaz, bomboş kara kaplı bir defterle başlıyoruz. Aramızda bulunan sevgili eşime, sevgili oğluma ve ailemizi temsilen burada olan değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Beykent altın bir ziynet. Biz bu ziyneti daha da parlatacağız. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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