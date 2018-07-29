Gözler MEB’te: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları için nefesler tutuldu. 7- 8 Temmuz tarihinde üç oturumlu gerçekleşen AÖL sınavının sonuçları bu hafta içerisinde MEB tarafından duyurulacak. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3. dönem sınavının ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları arttı. Özellikle mezun durumundaki öğrenciler, 3. dönem sınavından alacakları notları sabırsızlıkla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 iş takvimiyle AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair bilgilendirmede bulunmuştu.
2018 Açık Öğretim Lisesi üçüncü dönem sınav sonucu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinden 31 Temmuz Salı günü açıklanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
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