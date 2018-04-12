O okullar da LGS ile öğrenci alacak
MEB tarafından düzenlenecek, LGS sonuçları, yabancı özel okullar ile köklü Türk kolejleri tarafından da kullanılacak. Türkiye Özel Okullar Derneği, 18 Nisan'da İstanbul'da merkezi sınav sonuçlarının özel liselerde öğrenci alımında kullanılmasıyla ilgili konuların ele alınacağı bir toplantı düzenleyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek, liselere girişte isteğe bağlı girilecek merkezi sınavın sonuçları, yabancı özel okullar ile köklü Türk kolejleri tarafından da kullanılacak. Türkiye Özel Okullar Derneği yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dernek üyesi özel okullar, geçen yıllarda olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı sınavın sonuçlarını kullanarak yerleştirme yapacak.
KOMİSYON KURULACAK
Dernek tarafından 18 Nisan'da İstanbul'da merkezi sınav sonuçlarının özel liselerde öğrenci alımında kullanılmasıyla ilgili konuların ele alınacağı bir toplantı düzenlenecek. Toplantıya, aralarında yabancı özel okullar ve köklü Türk kolejlerinin de bulunduğu dernek üyesi yaklaşık 300 özel okul yöneticisi davet edildi. Toplantıda, dokuz okul temsilcisinin katılımıyla "Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullar Komisyonu" kurulacak. Komisyon, toplantıya katılacak özel liselerin kayıt takvimini ve merkezi sınavla öğrenci alımı hakkında uygulama usullerini hazırlayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunacak. Bakanlık yetkilileriyle yapılacak görüşmenin ardından özel okulların kayıt takvimi ve kayıt kılavuzu kamuoyuna açıklanacak. Özel okulların mevzuata göre kendi sınavlarını yaparak bunun sonucuna göre öğrenci kaydetme hakkı da bulunuyor.
BAZI OKULLAR İNTERNET SİTELERİNDEN DUYURDU
Öte yandan, talep gören bazı özel liselerin internet sitelerinden "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı sınav sonuçlarını kullanarak öğrenci kayıt-kabul işlemlerinin yapılacağını" ilan ettikleri gözlemlendi. Bu nedenle, özel liselere gitmeyi hedefleyen öğrencilerin, bu okulların internet sitesine girerek merkezi sınavla ilgili duyuruları takip etmesi tavsiye edildi.
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