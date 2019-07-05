Gözde bölümlerde kontenjanlar azaldı

üniversite tercihleriyle ilgili önbilgilendirme kılavuzuna göre, 2019 kontenjanları geçen yıla göre yüzde 3 azaldı. Önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için kontenjan 835 bin 66 olarak belirlendi. Açıköğretimle birlikte 2019’daki toplam kontenjan 1 milyon 7 bin 191 oldu. Sağlık, hukuk, öğretmenlik gibi gözde alanlarda da yenilikler yapıldı. Bu yıl kontenjanlarda azaltmaya giden YÖK, bunların belirlenmesinde ilk kez ‘Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun görüşlerinin de dikkate alındığını belirtti. Kurulda ülkenin insan gücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK yetkililerince sunulan verilerin değerlendirildiği ifade edildi. Kontenjanların belirlenmesinde programdaki öğretim üyesi ve elemanı sayıları, doluluk oranı gibi parametreler de göz önünde bulunduruldu.

Adaylar, 23-29 Temmuz’da tercihlerini yapacaklar.

SAĞLIKTA DA DÜŞÜŞ VAR

YÖK’ten yapılan açıklamada sağlık alanındaki programlarda azaltılmaya gidileceği belirtildi. Bu yıl bazı sağlık programlarının kademeli olarak azaltılması yönünde adımlar atıldı. İlk adım olarak ikinci öğretim önlisans sağlık programları için bölüm ve kontenjan sayılarının düşürülmesi kararlaştırıldı. Kontenjanlar tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, ebelikte 3 bin 690, hemşirelikte ise 15 bin 33 olarak belirlendi.

HUKUK 230 KİŞİ AZALACAK

Öğrencilerin gözde alanlarından olan hukuk fakültelerinde de bazı yenilikler oldu. Hukuk eğitimi için başlatılan proje kapsamında dokuz üniversitenin hukuk fakültesine öğretim üyesi kazandırılması amacıyla altı üniversiteye doktoralı insan gücü yetiştirme misyonu verildi. Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Ankara Hacı Bayram Veli, İstanbul ve Marmara üniversitelerinin kontenjanları toplam 230 azaltıldı. Projeye dahil olan Galatasaray Üniversitesi ise kontenjanı düşük olduğu için hariç tutuldu.

ÖĞRETMENLİKTE YÜZDE 10

Çok tartışılan konulardan biri de eğitim fakültelerinin kontenjanları. Öğretmenlik alanında düzenlemeler yapılması her zaman gündem konusu. Eğitim fakültelerine getirilen başarı sırası barajının ardından bir adım daha atıldı. Öğretmenlik kontenjanlarında azaltılmaya gidildi. Öğretmenlikle ilgili ihtiyaç analizleri ve projeksiyonlar değerlendirilerek bu programlarda kontenjanlar yüzde 10 azaltıldı. Buna göre, geçen sene 53 bin 796 olan öğretmenlik kontenjanları bu yıl 48 bin 546 oldu.

BAŞARI SIRASI BARAJLARINA DİKKAT EDİN

Hedeflediğiniz bölümün başarı sırası barajı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü seçseniz bile eğer puanınız bu barajların altındaysa ilgili bölümde boş kontenjan olsa da tercihiniz işleme alınmaz. Hukuk fakültelerini tercih edecek adayların başarı sırası 190 binin üzerinde olmalı. 191 bininci sıradaysanız giremezsiniz.

Mühendislikte ise ziraat, su ürünleri ve orman mühendislikleri hariç baraj 300 bin. Mimarlıkta 250 bin. En gözde programlar arasında gösterilen tıp fakültelerinin barajı ise 50 bin. Kontenjanı azaltılan öğretmenlikte de ilgili puan türünde başarı sırası barajı 300 bin.

YEMEK SANATLARI ÖNDE

Kılavuza göre en çok kontenjan artışı yüzde 62’yle ‘gastronomi ve mutfak sanatları’nda oldu. Onu, yüzde 42’yle turizm rehberliği ve yüzde 38’le İngilizce mütercim tercümanlık izledi. İslami ilimlerde bu oran yüzde 19, İngiliz dili ve edebiyatındaysa yüzde 12. Sayısal puan türünde öne çıkan bölümler arasında olan bilgisayar mühendisliğinde de sayı yüzde 11 arttı.

Kılavuzda yeni nesil bölümler de yer aldı. Yapay zekâ mühendisliği, bilgi güvenliği teknolojileri ve atık yönetimi gibi bazı programlar da bu yıl 20 ile 80 arasında adayı ilk defa kabul edecek.

ARKEOLOJİ DARALDI

2019’daki genel kontenjan daralması, gözde programların büyük çoğunluğunu da etkiledi. En fazla kontenjan kaybı yüzde 53 ile arkeolojide. Onu, yüzde 43 ile felsefe takip etti. İşletme ve iktisat da yüzde 30 civarında daralarak, en çok kaybeden bölümlerden oldu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde de yaklaşık yüzde 25’e varan azalma söz konusu. YÖK’ün son yıllarda desteklediği ve teşvik ettiği temel bilimler alanlarındaki programlarda da bu yıl artış çok sınırlı. Fizikte kontenjan 7 azalarak 1275, kimyada ise 31 artarak 2 bin 173 oldu. Biyoloji ise 23 kontenjan düşüşle 1951’e indi. 2019 YKS Kılavuzu’na göre, gözde mesleklerde uygulanan başarı sırası barajlarında değişiklik yok.

REKTÖRLERDEN ÖNERİLER-2

İTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET KARACA: ÇEVRE BASKISINDAN SOYUTLANIN İYİ KARAR VERİN

Üniversite dönemine hazırlanan gençlerin hayatlarının en önemli dönemlerinden birini, geleceğe hangi meslekle ilerleyeceklerini belirleyecekleri tercih süreci olarak görüyoruz. Bu dönemde üniversite adayı gençlerin aileleriyle birlikte kendilerinin hangi bölümü istedikleri, bu programın hangi üniversitede olması gerektiğini netleştirmeleri gerekiyor. Burada köklü ve kültürlü üniversite seçimi çok önemli. Çevre baskısından mümkün olduğunca soyutlansınlar, ne istediklerini netleştirsinler.

KAMPUSLARI GEZİN

Yaz döneminde mutlaka üniversite kampus gezilerine katılmalarını, aday öğrenci birimleriyle iletişime geçmelerini öneriyoruz. Böylece hem bölüm hem de üniversite hakkında doğrudan bilgi alma şansını bulacaklar. Biz de Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olarak 246 yıllık tarihimiz boyunca en iyi mühendisleri, mimarları, sanatçıları, iş ve bilim insanlarını yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz. İstanbul’un farklı bölgelerindeki beş yerleşkemizde, güncel ders planlarımız, yetkin öğretim kadromuz, her alanda önde gelen Teknokentimiz, laboratuvarlar, ödüllü yeşil kampus olanaklarımızla ‘öncü’ misyonumuzu sürdürüyoruz.