Gözde bölümlerde boş kontenjan şansı

ADAYLARIN üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmesiyle örgün öğretimde birçok programda 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Açıköğretimde ise 25 bin 749 kontenjan dolmadı. Bunlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ek yerleştirme yapılacak. Tercih yapma hakkı olup liste hazırlamayan 647 bin 754 aday ile başvurduğu halde bir yere yerleşemeyen 209 bin 464 öğrenci, bu alanları yazabilecek. Eğitimci Salim Ünsal ile en çok boş kontenjan kalanları ve gözde bölümlerdeki durumları inceledik. Buna göre, tıpta devlet ve vakıf üniversiteleri yüzde 100 dolarken Kıbrıs üniversitelerinde 87 boş kontenjan kaldı. Hukukta ise devlet üniversitelerinde boşluk yok ancak vakıf ve Kıbrıs üniversitelerinde 619 boş kontenjan bulunuyor. Geleceğin meslekleri olarak tabir edilen yeni nesil bölümlerin birçoğu ise doldu. Yapay zekâ mühendisliği, havacılık elektroniği gibi bölümlerde hiç yer kalmadı. Dijital medya ve pazarlama, ev tekstili tasarımı, uluslararası ulaştırma sistemleri gibi programlarda boşluklar var. Türkçe, okulöncesi ve sınıf öğretmenliği gibi bazı öğretmenlik programları için de şans devam ediyor.

İLAHİYAT DOLULUKTA İLK SIRADA





Adayların en çok ilgi gösterdiği, yüzde 99 doluluk oranına erişen alanlarda ise ilahiyat ilk sırada yer aldı. 15 bin 329 kontenjana 15 bin 310 aday yerleşti. 19 kontenjan boş kaldı. İkinci sırada tıp yer alırken, onu hemşirelik ve tarih programları takip etti. Matematik bölümü ile ilköğretim matematik ve sosyal bilgiler öğretmenlikleri de diğer talep edilen alanlardan. Toplam 35 bin 413 öğretmenlik programı kontenjanına 33 bin 697 kişi yerleşti. Tüm öğretmenliklerde 1716 kontenjan boş kaldı. Bu programlar yüzde 95 doluluk oranına erişti.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BOŞ KALDI

Bu yılki yerleştirmelerin dikkat çeken noktası mühendislik programlarında yaşandı. Gözde programlar arasında yer alan mühendislikte toplamda 16 bin 690 kontenjan boş kaldı. Yani lisanstaki boş kontenjanların yüzde 44’ünü mühendislik bölümleri oluşturdu. Bunlar arasında en çok boş kontenjan ise inşaat mühendisliğinde oldu.

YÖK’ün raporunda, bunun nedenlerinden biri olarak başarı sırası barajının etkisi gösterildi. Eğitimci Salim Ünsal, mühendisliklere ilginin azalmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Son birkaç yılı dikkate aldığımızda bu bölümler, özellikle mühendislik programları, çok tercih alıyordu. Kontenjanlarda az boşluklar kalıyordu. Ekonomik durum ve bu alanlardaki kontenjan arttırımı sonucu adaylar başka alanlara yöneldi. Bu alanlarda yapılan kontenjan artışıyla mezun sayısı da çoğaldı. Mühendislik alanlarında işsizlik rakamlarının artacağını düşünen öğrenciler daha rahat iş bulabilecekleri bölümleri seçti. Örneğin bilgisayar mühendisliğinde boş kontenjan sayısı çok kalırken bu yıl doldu. İnşaatta boş kontenjan kalmazken bu yıl en az dolan mühendislik oldu. Adaylar, kamuda görev alabilecekleri mesleklere yöneliyor. Öte yandan ilahiyat, matematik, kimya ve ebelik programları yüzde 100 doluluk gösterdi. YÖK’ün kimya gibi temel bilimler bölümlerini seçenlere teşvik vermesi bu alanların dolmasında etkili oldu.

”NETLERE ORTAÖĞRETİM ETKİSİ

Prof. Dr. Erhan Erkut (Eğitimci): Mühendislikteki düşük netler ortaöğretimde ne kadar başarısız olduğumuzun göstergesi. Fakat netlere bakıp ‘Bunlar mühendis olmaz’ demek yanlış. Mezunun kalitesi girerken değil çıkarken ölçülür. Mühendisliklerde boş kontenjan sayısı fazla. Ama şaşırmadım çünkü kontenjan balonu var, gereksiz şişirilmiş. Gelecek yıl mühendisliklerde kontenjanlarda azaltmaya gidilebilir.