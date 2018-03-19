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    Görme engelliler için hazırlanan projeye ödül

    Hürriyet Eğitim
    19.03.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

    Darüşşafaka Lisesi’nin 155’inci yıl anısına düzenlediği ‘Liselerarası 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi liselilerin görme engelli öğrencilere yönelik yaptıkları ‘Görmeyen Gözler, Gören Eller’ projesi oldu.

    Darüşşafaka Lisesi’nin düzenlediği “Karşılaşılan problemlere 3D yazıcı teknolojileri kullanılarak yenilikçi çözümler üretmek ve 3D yazıcı teknolojileri ile yeni ürünler tasarlamak” konulu ‘Liselerarası 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmanın birincisi görme engelli öğrencilere yönelik yaptıkları ‘Görmeyen Gözler, Gören Eller’ projesiyle İSTEK Atanur Oğuz Lisesi öğrencileri oldu. Öğrenciler bu projeyle 3D yazıcıdan çıkarttıkları ürünle eğimde fırsat eşitliğini sağlamak ve görme engelli öğrencilere çoğunlukla işitsel yolla öğretilen formülleri/bilgileri dokunma yoluyla da öğrenmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Öğrenciler projelerinde 3D yazıcıyla üç elmas şekli tasarlamışlar ve elmasın her yüzüne magnetler yerleştirmişler. Görme engelli öğrenciler fizik, kimya biyoloji gibi derslerinin konularının yazılı olduğu elmasa magnetlerde bulunan formülleri kabartmalardan hissedip doğru formülü doğru konu adı yazılı elmasa yerleştirip öğrenmelerini pekiştirecek.

    Projede kullandıkları objeyi elmas şeklinde seçmelerinin sebebini görme engelli bireylerin değerli olduklarını onlara hissettirmek olduğunu belirten Öykü Özdemir, Eylül Güldik ve Yiğit Doğan; projeyi tasarlarken hiçbir konuda endişelerinin olmadığını, fikirlerine güvendiklerini ve inandıklarını belirtti.  Bu projeyi devam ettirmeyi de planladıklarını anlatan öğrenciler, zorlandıkları tek noktanın görme engelli alfabesi Braille ile fizik formüllerini elmas yüzeylerine doğru çıktı alıp yerleştirebilmek olduğunu ama bunu da başardıklarını söyledi. Elmaslara görme engellilerin alfabesiyle kabartmalar ve gören bireyler için de kabartmalar yaptıklarını belirten öğrenciler, böylece görme engelli öğrencilerin engeli olmayanlarla çalışabileceğini aynı zamanda empati yeteneğini güçlendirebileceğini ifade etti.

    Etiketler: Darüşşafaka Lisesi , Görme Engelli , İSTEK Atanur Oğuz Lisesi , ÖĞRENCİ , Proje , ÖDÜL , Liselerarası 3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışması
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