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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.01.2019 - 16:47, Son Güncelleme:/

Görme engelli öğrencilere ‘taşınabilir kütüphane’

Şanlıurfa'da görme engelli 20 öğrenciye elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihaz dağıtıldı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, "Cihazı bir bilgi hazinesi olarak görüyoruz çünkü çocuklarımızın ders kitaplarından tutun, hikaye, derste aldığı nota kadar içerisinde barındırabilecekleri güzel bir ürün" dedi.

Görme engelli öğrencilere ‘taşınabilir kütüphane’
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Şanlıurfa'da 20 öğrenciye, 250 bin kitaplık kapasiteye sahip, elektronik ortamdaki metinleri Braille alfabesine çeviren teknolojik cihaz dağıtıldı. Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törene katılan MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ertan Göv, cihazların dağıtımının Ankara ve İzmir'in ardından Şanlıurfa'da da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dağıtılan cihazın dünyayla aynı anda Türkiye'de kullanılmaya başlandığını belirten Göv, "Bu ürün son teknolojik bir ürün olarak teknik olarak adaptasyonu gerçekleştirilmiş bir ürün. Biz, MEB envanterine Braille okuma cihazı kavramını, okuma yazma cihazı olarak yerleştirmiş bulunuyoruz, bu da bizi mutlu etti. Bundan sonra bu cihazı geliştirilerek öğrencilerimize eğitim öğretim hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Görme engelli öğrencilere ‘taşınabilir kütüphane’

‘250-300 BİN KİTAP KAPASİTESİNE SAHİP’
Göv, tek başına bir materyalin çocukların eğitimi için yeterli olmadığını belirterek cihazın öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin işlerini kolaylaştıran bir ürün olduğunu söyledi. Cihazın tek başına bir kütüphaneyi içinde barındırabileceğini anlatan Göv, şöyle devam etti:
"Cihaz, 250-300 bin kitap kapasitesine sahip. Braille alfabesiyle yazılan bir yazıyı bilgisayarda Word belgesine dönüştürebilen, teknik olarak çocuklarımızın okuma, yazma, hem eğitim hayatlarındaki bireysel gelişimleri hem de okulla ilgili ders kitaplarını içinde barındırabilecekleri, çok rahat her yere taşıyabilecekleri küçücük bir ürün. Cihazı bir bilgi hazinesi olarak görüyoruz çünkü çocuklarımızın ders kitaplarından tutun, hikaye, derste aldığı nota kadar içerisinde barındırabilecekleri güzel bir ürün."

Görme engelli öğrencilere ‘taşınabilir kütüphane’

ALDIĞI CİHAZLA KONUŞMA YAPTI
Öğrencilerden Amine Bağış, konuşma metnini yeni aldığı cihazdan okuyarak yaptı. Okumanın nefes almak, özgür olmak, bilginin gücüyle yaşamak olduğunu ifade eden Bağış, görme engelliler olarak normal insanlar gibi bilgiye kolay ulaşamadıklarını belirtti. Bağış, şöyle konuştu:
"Bazen bir kitabı elimize aldığımızda dokusunun bize hiçbir şey ifade etmediğini gördük. Eline aldığın her kitabı okuyamamanın zorluklarını yaşadık. Şimdi tüm bu zorluklarla başa çıkmak için bir umut yeşerdi. Kabartma ekran sayesinde artık istediğimiz her kitaba kolaylıkla ulaşabilme imkanı bulabileceğiz. Böylece sadece Braille yazılmış kitaplarla sınırlı bir hayal gücüyle kalmayıp kitapların deryasına ulaşabileceğiz, kimseden kitap okumasını istemeden kitap okumanın özgürlüğüne kavuşacağız."

Konuşmanın ardından öğrencilere cihazları dağıtıldı. Tören, öğrencilerin şiir okuması ve şarkı söylemeleriyle son buldu.

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