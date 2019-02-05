Görme engelli öğrencilere sazıyla ulaşıyor

Hatay'daki bir ilkokulda görme engellilere öğretmenlik yapan Mehmet Avşar, öğrencilerin motivasyonunu artırmak için yazı ve boyama derslerini saz çalarak işliyor. Yaklaşık yedi yıldır öğretmenlik yapan Avşar, Reyhanlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda öğrenimine devam eden aralarında Suriyelilerin de olduğu 10 görme engelli öğrencinin gözü kulağı oldu. Çocukların bir an olsun yanından ayrılmayan Avşar, öğrencilerin okul sevgisini ve derslerindeki başarılarını artırmak için her gün düzenli olarak saz eşliğinde şarkılar söylüyor.

Mehmet Avşar, çok sevdiği 10 görme engelli öğrencisinin olduğunu belirterek, derslerin en iyi şekilde işlenmesi için gayret gösterdiğini söyledi. Müziğin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını anlatan Avşar, şunları söyledi:

"Farklı yaş gruplarından 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf seviyesindeki çocuklara, birleştirilmiş sınıfta ders veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin geleceğe adımlarını daha sağlam atması. Uyguladığım müzikli eğitim sayesinde oldukça olumlu tepkiler alıyorum. Saz eşliğinde dersler faydalı oluyor. Hep birlikte şarkılar söylüyoruz. Çocukların, yazma ve boyama uygulamalarını daha güzel yapma başladı. Okula gelmeden önce içine kapanık ve mutsuz olan öğrencilerin başarıları arttı ve kendilerine güvenleri geldi."

Avşar, ders aralarında da öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadıklarını, gösterilen çaba sonucu okuldaki diğer öğrencilerle uyum sorununu ortadan kaldırdıklarını anlattı. Okulun fiziki şartlarının da öğrencilere uygun dizayn edildiğini anlatan Avşar, zemindeki sarı renkli hissedilebilir yürüme yoluyla görme engelli öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında zorluk yaşamadıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER DERSLERDEN KEYİF ALIYOR

16 yaşında görme engelli öğrenci Mahmut Uzuner, öğretmeninin derslerde saz çalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Müzikle derslerin daha eğlenceli geçtiğini anlatan Uzuner, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bize dersleri müzikle öğretiyor, saz çalıp şarkılar söyleyince mutlu oluyoruz. Okula büyük bir heyecanla geliyoruz, okuldan ayrılana kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Benim de hayalim öğretmen olmak, umarım bunu gerçekleştiririm" dedi.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Kübra Özkan ise 2.5 yıldır bu okula geldiğini söyledi. Özkan, öğretmeninin derslerinde başarılı olması için kendilerine çok büyük destek verdiğini belirtti. Mehmet Avşar'ın saz çalmasının dersleri daha güzel hale getirdiğini anlatan Özkan, "Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimiz bizim derslerde başarılı olmamız için çok çabalıyor, motivasyonumuzun artması için bize saz çalarak şarkılar söylüyor. Zaman zaman bizler de ona eşlik ederek hoşça vakit geçiriyoruz. İleride öğretmen olup kendim gibi görme engellilere yardım etmek istiyorum” diye konuştu.