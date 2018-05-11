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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.05.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Görme engelli öğrencilere okuma yazma cihazı

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Görme engelli öğrencilere okuma yazma cihazı

Yazılı belgeleri Braillle alfabesine çevirerek görme engellilerin okuma yazma problemini ortadan kaldıran cihazların dağıtımına İzmir'den başlandı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, "İzmir'den başladık ama Türkiye'deki bütün görme engelli öğrencilerimize bu cihazımızı dağıtacağız. 2 bin 150 tane belirlenmiş öğrencimiz var, bir yıl içinde cihazlandıracağız" dedi.

Yazılı belgeleri Braillle alfabesine çevirerek görme engelli öğrencilerin okuma yazma sorununu ortadan kaldıran cihazların dağıtımına İzmir'den başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Turkcell iş birliğinde geliştirilen proje kapsamında Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'nda teknoloji sınıfı açılması ve cihaz dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu 5, 6 ve 7'inci sınıf öğrencilerine 50 cihazın dağıtıldığı proje çerçevesinde ülke çapında bir yıl içinde 2 bin 150 öğrenciye cihaz dağıtılacağı bildirildi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, törende yaptığı konuşmada, cihazın yazılı belgeleri Braille alfabesine, Braille alfabesi ile alınan notları da yazı diline çevirme özelliğine sahip olduğunu söyledi.

Üzerinde öğrencilerin Braille alfabesiyle not almasını mümkün kılan tuşları ve okuma ekranı bulunan mini tablet boyutundaki cihazın hafıza kartının 200 ila 300 bin kitap kaydedebilecek kapasitede olduğunu anlatan Güngör, şöyle konuştu:
"Ders kitaplarını cihazlara ekledik. Kitabın yanı sıra altı tuşla not da alınabiliyor. O notları kaydedip saklayabiliyorlar. Üzerlerinde değişiklik yapabiliyorlar. Diledikleri yerde diledikleri zaman kullanabiliyorlar, hafif bir cihaz. Yazdıkları notları bilgisayara aktarabiliyorlar. Böylece öğretmenleri de yazdıklarını okuyabiliyor. İlk defa gören öğretmenler çocukların yazdıklarını okuyabiliyor. Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'ndaki öğrencilerimiz üzerinde daha önce bu cihazı denemiştik. İzmir'den başladık ama Türkiye'deki bütün görme engelli öğrencilerimize bu cihazımızı dağıtacağız. 2 bin 150 tane belirlenmiş öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizi bir yıl içinde cihazlandıracağız."

Programa katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç ise hizmete giren teknoloji sınıfında cihazları öğrencilere takdim ederek, "Bugün bu sınıfı açmak, cihazları dağıtmak bana nasip oldu. Benim için iftihar meselesi. Çocuklar öğretmenlerinize, size her türlü yardım eden insanlara, annenize, babanıza minnetinizi şükranlarınızı daima ifade edin" dedi.

Etkinlikte ayrıca görme engelli öğrenciler için özel teknoloji ve yazılımlarla donatılan ve Turkcell tarafından yaptırılan teknoloji sınıfı da hizmete sokuldu.

Etkinliğe İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de katıldı. Konuşmalardan sonra cihazlar öğrencilere dağıtıldı.

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