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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
11.07.2018 - 21:13, Son Güncelleme:

Görme engelli kızı için hukuk metinlerini defalarca okudu: Üniversiteden anneye plaket

Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
Görme engelli kızı için hukuk metinlerini defalarca okudu: Üniversiteden anneye plaket

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul’a 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan, her konuda yardımcı olan annesi Havva Kul’a fahri mezun belgesi verildi.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreni, dün sosyal medyada binlerce insan tarafından paylaşıldı. Çünkü mezun olan 230 öğrenci arasında yer alan Berru Merve Kul’un başarısı azmin ve umudun en güzel örneklerinden. Görme engelli olan Berru Merve Kul, hukuk fakültesinden dört yılda mezun oldu. Kocaeli’nde yaşayan Kul’un önüne çıkan engelleri yenmesinde annesinin de rolü çok büyük. Kızının dört yıllık eğitimi boyunca anne Kul, çocuğu için sayfalarca hukuk metinini okudu, onunla üniversiteye gitti. Annenin büyük takdir toplayan çabası da üniversite tarafından ödüllendirildi. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mahmut Bilen, Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

Görme engelli kızı için hukuk metinlerini defalarca okudu: Üniversiteden anneye plaket

BİR DERS İÇİN EN AZ İKİ BİN SAYFA

“Öğrencinin annesi, hukuk fakültesinin bütün materyallerini çocuğuna okuyarak mezun olmasına yardım etti. Örneğin, ceza hukukunda bir öğrencinin dersten başarılı olması için en az iki bin sayfa okuması gerekir. Üstelik bir kez okumak yeterli olmaz. Büyük fedakarlık. Evde bütün hukuk metinlerini kızına okuyarak, sınavlara hazırlanmasında gayreti olan annesine de, fakültemizin fahri mezunu olarak teşekkür plaketi verdik.”

 

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Gülseven ÖZKAN
Gülseven ÖZKAN
gozkan@hurriyet.com.tr
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