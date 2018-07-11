Görme engelli kızı için hukuk metinlerini defalarca okudu: Üniversiteden anneye plaket
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul’a 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan, her konuda yardımcı olan annesi Havva Kul’a fahri mezun belgesi verildi.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreni, dün sosyal medyada binlerce insan tarafından paylaşıldı. Çünkü mezun olan 230 öğrenci arasında yer alan Berru Merve Kul’un başarısı azmin ve umudun en güzel örneklerinden. Görme engelli olan Berru Merve Kul, hukuk fakültesinden dört yılda mezun oldu. Kocaeli’nde yaşayan Kul’un önüne çıkan engelleri yenmesinde annesinin de rolü çok büyük. Kızının dört yıllık eğitimi boyunca anne Kul, çocuğu için sayfalarca hukuk metinini okudu, onunla üniversiteye gitti. Annenin büyük takdir toplayan çabası da üniversite tarafından ödüllendirildi. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Mahmut Bilen, Hürriyet’e şu bilgileri verdi:
BİR DERS İÇİN EN AZ İKİ BİN SAYFA
“Öğrencinin annesi, hukuk fakültesinin bütün materyallerini çocuğuna okuyarak mezun olmasına yardım etti. Örneğin, ceza hukukunda bir öğrencinin dersten başarılı olması için en az iki bin sayfa okuması gerekir. Üstelik bir kez okumak yeterli olmaz. Büyük fedakarlık. Evde bütün hukuk metinlerini kızına okuyarak, sınavlara hazırlanmasında gayreti olan annesine de, fakültemizin fahri mezunu olarak teşekkür plaketi verdik.”
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