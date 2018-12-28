‘Gökkuşağı’ gibi okul geçidi
Amasya’da bir okulun önündeki okul geçidi gökkuşağı renklerinde tasarlandı. Farklı renkler ve işaretlemelerle sürücülerin dikkatini çekmek için ağırlıklı olarak sıcak renkler kullanıldı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü’nün uyguladığı ‘Yol kullanıcılarında renk algısının etkileri’ adlı proje kapsamında Hacılar Meydanı Mahallesi'ndeki bir okulun önündeki geçit, Amasya Belediyesinin de ortak olduğu projeyle rengarenk bir görünüme kavuştu.
Proje danışmanlığını Trafik Şubesi Müdürü Ömer Kapsal ile birlikte yapan polis memuru Mustafa Şahin, yapılan araştırmalarda renklerin insanda fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturduğunun tespit edildiğini söyledi. Şahin, “Sıcak renkler çabuk algılanmaları ve görsel bir düzen içerisinde görülebilir oldukları için bize yakın olma ve tehlike hissi uyandırırken soğuk renkler çabuk algılanmadığından dolayı uzaklık hissi doğuruyor ki buda tehlikenin zamanında fark edilmesini engelliyor” diye konuştu.
Proje kapsamında görev alan okul geçidi görevlisi öğretmen ve öğrencilere hediyeler veren Amasya Valisi Osman Varol da projenin kentteki diğer okulların önlerinde uygulanmasının planlandığını söyledi.
Öğrencilerin akülü arabalara binip kontrollü şekilde geçiş yaptıkları programa Garnizon komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katıldı.
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