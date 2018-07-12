Girişimcilik programına 112 bin başvuru
Türkiye’de girişimcilik alanında farkındalık yaratmak ve üniversitelilere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak anlatmak amacıyla kurulan vakfın, bu yılki programına 112 bin aday başvurdu.
Üniversiteli gençlerin girişimcilik programlarına ilgisi artıyor. Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerini geliştirmek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın, Fellow 2018 Programı başvuruları tamamlandı. Programa bu yıl 112 bin aday başvuruda bulundu. Fellow Programı'na katılma şansı bulan gençler, program kapsamında ulusal ve uluslararası bir ağın parçası oluyor. Her iki ayda bir tecrübeli girişimcilerle bir araya gelerek onların hikâyelerinden ilham alma fırsatını yakalayacak olan gençler, üniversitelerinde girişim elçileri olarak görev alıyor. Seçim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, aynı zamanda program kapsamında bir yıl boyunca aylık 500 TL burs almaya hak kazanıyor.
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