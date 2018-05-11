Geri dönüşümden kütüphane çıktı

Van'a 189, Başkale ilçesine 64 kilometre uzaklıktaki, İran sınırında bulunan Böğrüpek İlk ve Ortaokulu, Ankaralı öğretmen Şule Aydın'ın üstün gayreti sonucu bölgenin örnek okullarından biri haline geldi. Yaklaşık dört yıl önce Başkale ilçesine atanan ve 376 öğrencisi bulunan okulun tüm bakım ve onarımını yaptıran Aydın, köy halkının uzun zamandır hayalini kurduğu kütüphane için de örnek çalışma yürüttü.

Köyde bulunan atıl durumdaki üç konteyneri köylülerin yardımıyla okul bahçesine taşıyan Aydın, okulda görevli diğer meslektaşlarıyla bunların bakım ve onarımını yaptı. Ardından araç lastikleri ve geri dönüşüm malzemeleri temin eden Aydın, kısa sürede içinde akıl oyunları bölümü, müzik atölyesi, edebiyat odası, sohbet köşesi ve bilgisayar sınıfının da bulunduğu kütüphane oluşturdu.

Özel kütüphaneleri aratmayan güzelliğe sahip kütüphaneden hem öğrenciler hem de okuma yazma seferberliği kapsamında okula gelen köy halkı yararlanıyor.

Aydın, haftanın belirli günlerinde köylüler için kitap okuma saatlerinin düzenlendiği kütüphaneyle ilgili, önceden köyde kütüphane olmadığı için öğrencilerin ödevlerini araştıramadığını söyledi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren köye kütüphane kazandırmak için çalışmalara başladığını anlatan Aydın, "Burada kullandığımız konteynerler virane ve atıl haldeydi. İlk olarak köylülerin de yardımıyla konteynerleri okul bahçesine taşıdık. Başta sadece kütüphane olarak değerlendirmeyi düşündük ama sonra köy halkının da yararlanması için köylüye de açık Kültür Kafe yapmayı kararlaştırdık" dedi.



'HİÇBİR ŞEY ZOR DEĞİL, YETER Kİ HAYAL EDELİM'

Kütüphanenin donanımı için köydeki sürücülerden araç lastiği topladıklarını söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Kütüphanedeki masaları ve saksıları geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. Çatıyı ve ön cepheyi yapmak için köyde kullanılmayan eski telefon direklerini topladık. Eskimiş dolapları onarıp boyadık. Atık haldeki çiçekleri topladık ve geri dönüşüm malzemelerinden karton kutular yaptık. Diğer eksikleri de öğretmen arkadaşlarımızla el birliğiyle tamamladık. İlk geldiğimizde çocuklarımız hep 'Kütüphanemiz ne zaman olacak?" diye sorarlardı. Bu projeyle sadece kendimizin değil, köylülerimizin ve çocuklarımızın hayalini de gerçekleştirdik. Hiçbir şey zor değil, yeter ki hayal edelim."

'MİLLİ DUYGULARIMIZI KÜTÜPHANEMİZLE BİRLEŞTİRDİK'

Kültür Kafe ile öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı planladıklarını anlatan Aydın, kafede satranç, mangala ve dama oyunlarının bulunduğu zeka oyunları odası olduğunu söyledi.

Aydın, "Bunu kitapla birleştirdik. Çocuklarımız şiir ve müziği çok sevdiği için şiir, sanat ve müzik odası yaptık. Milli duygularımızı kütüphanemizle birleştirerek Ömer Halisdemir köşesi yaptık. Daha önce çocuklarımızın bir ödevi olduğunda babalarının telefonlarından internete girerek araştırıyorlardı ama şimdi buraya kurduğumuz bilgisayarlardan ödevlerini araştırabilecekler" dedi.

Okuma yazma seferberliği kapsamında da yoğun talep aldıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Biz bu kütüphanenin her bir kapısından farklı bir dünyaya açılacağız. Okuma yazma seferberliğiyle hemen hemen tüm velilerimiz okuma yazmayı öğrendiler. Okulda öğrendiklerini de ev ortamındaki kütüphanemizde kitap okuyarak pekiştiriyorlar. Bu ortam velilerimizin kitap okuma alışkanlığını kazanmasını ve okumalarının kalıcı hale gelmesini sağlayacak. Artık okuma konusunda çocuklar velilerine değil, velilerimiz çocuklarına örnek olacak."

'GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Okulda görevli Fen Bilgisi Öğretmeni Özkan Damla da eğitim çıtasını yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Köyün uzun süredir bir kütüphane hayali olduğunu ifade eden Damla, "Gece gündüz uğraştık, bazen uykusuz kaldık ama sonunda başardık. Bu sınır köyünde Kültür Kafe'yi görenler çok şaşırıyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

'KÖYÜMÜZÜN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Köy sakinlerinden Çetin Tulan da öğretmenlerin öğrenciler için büyük fedakarlıklar gösterdiğini, bu durum karşısında çok duygulandıklarını anlattı. Tulan, "Böyle bir yer hem köylümüzün hem de öğrencilerimizin uzun zamandır hayaliydi. Şule hocamız, hayalimizi gerçekleştirerek köyümüzün de kaderini değiştirdi. Burası kitap okumak isteyen herkese açık" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Zehra Birtane de kütüphane sayesinde ödevlerini araştırabileceği ortama kavuştuklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.