Gençlerden yurtdışı fuarına ilgi

‘İLK 1000’DEKİ ÜNİVERSİTELERİ TÜRK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURUYORUZ’

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlar Genel Müdürü Deniz Akar, şunları anlattı:

“Düzenlediğimiz fuarda 200 üniversite olacak. Bu 200 üniversitenin 60 tanesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında. İngiltere’den, Amerika Birleşik Devletleri’nden, Kanada’dan, Almanya’dan, Hollanda’dan, İsveç, Danimarka ve Finlandiya’dan ilk 1000’e girmiş üniversitelerle Türk öğrencilerle buluşturuyoruz. Türkiye, dünyaya en fazla öğrenci gönderen ülkelerden biri. Yılda 100 bin Türk öğrenci yurtdışındaki okullarda programlara katılıyor. Ülkemiz şu anda en fazla öğrenci kabul eden 12’nci ülke oldu. Bu çok büyük bir ilerleme. Yaklaşık 10 yıl önce sıralamalarda dahi yoktuk. Türkiye’deki üniversiteler de çok iyi konumlara ilerlemeye başladı. Özellikle Orta Doğu bölgesinden, Orta Asya’dan, Balkanlar’dan hatta dünyanın pek çok farklı noktasından şu anda 175 bin civarında uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor ve bunların Türk ekonomisine katkısı yıllık 1 milyar dolar civarında

BÜTÇESİ KISITLI ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMA PROGRAMLARINA DAVET EDİYORUM

Uluslararası eğitim denilince daha çok İngilizce eğitim veren; Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkeler her zaman önde. Amerika’da uluslararası öğrenci sayısı 1 milyonu aştı. Pek çok ülke öğrencilere lisans ve yüksek lisans eğitimleri esnasında çalışma izni veriyor. Fakat bizim öğrencilerimizin önemli bir kısmı dil kurslarına gidiyor. Dil kurslarında çalışma izni verilen ülke sayısı daha kısıtlı. İngiltere uzun zamandır dil kursuna giden öğrenciye çalışma izni vermiyor. Amerika ve Kanada’da aynı durum geçerli. Fakat Avusturalya, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde İngilizce dil kurslarında iyi olan ülkeler Türk öğrencilere part-time çalışma izni veriyor. Çalışma programlarında en gözde program Work And Travel. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen yılda yaklaşık 150 bin uluslararası öğrencinin katıldığı, Türkiye’den de yılda 6 bin civarında öğrenci gidiyor. Bu bir üniversite öğrencisi için güzel programlardan biri. Bütçesi kısıtlı öğrencileri özellikle bu çalışmalı programlara davet ediyorum. Bu fuarlar esnasında pek çok üniversite ve ülke bu çalışmalı programlar hakkında bilgi ve seminer veriyor.

HER BÜTÇEDEN ÖĞRENCİNİN İHTİYACINA GÖRE PROGRAM SUNUYORUZ

Ankara’da düzenlenen fuara yoğun bir katılım olduğu. Şaşırdık açıkçası. Şu anda Ankara’da 2 bin, 3 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Tahminimce 5 binin üzerinde ziyaretçi olacak. Asıl büyük fuar İstanbul’da olacak. 20 bini aşan öğrenci kitlesiyle karşılaşacağız. IEFT Fuarlarının en büyük yararı her bütçeden öğrencinin ihtiyacına yönelik programlar sunan, üniversiteler ve programlar mevcut.”

‘EĞİTİMİ GÖRDÜKTEN SONRA GELİP ÜLKELERİNE FAYDALI OLSUNLAR’

Kızı için araştırma yaptığını belirten öğrenci velisi Engin Olgun, yurtdışında okumanın faydalı olduğunu söyledi. Olgun, “Globalleşen dünyaya ayak uydurabilmek için farklı kültürleri görmek faydalı. Kızımın aslında isteği doğrultusunda olan yerlere bakıyoruz. Tıp okumak istiyor o da çok fazla üniversitede yok. İyi bir geleceği olsun istiyoruz. Artık dünya globalleşti. Hangi meslek olursa olsun tek bir ülke sınırları içerisinde yürümüyor bu iş. Biz de yüksek lisanslarımızı yurtdışında yaptık. Buna benzer bir eğitimi kızımın da almasını istiyorum. İlk aşamada burslu olursa burslu olanı tercih edeceğiz. Gideceği okulla ilgili burs ve Türkiye’den alabileceği bursları deneyeceğiz. Fuara gençlerin ilgisinin olması çok sevindirici. Artık ufuklar açılmış. Bütün öğrenci arkadaşların gönlüne göre olmasını istiyorum. O eğitimi gördükten sonra gelip ülkelerinde faydalı olsunlar” dedi.

‘BU KADAR İNSANIN EĞİTİMLE İLGİLİ OLMASI ÇOK HOŞUMA GİTTİ’

Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Maria Rosa ise, “Fuar çok kalabalık, bu kadar insanın eğitimle ilgili olması çok hoşuma gitti. Şu an İngiltere’yi ve Kanada’yı araştırıyorum. Yurtdışında İngiltere ve Kanada’nın sanat alanında nerede olduğunu merak ediyorum. Farklı bir sanat eğitimi, disiplini tecrübe etmek için gitmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

25-27 EKİM’DE İSTANBUL’DA

Yurtdışı eğitime dair doğru tercihi yapmak isteyen katılımcılar 23 Ekim’de İzmir’de; 25-27 Ekim tarihleri arasında ise İstanbul’daki IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarını ziyaret edebilecek. Türkiye ve Avrupa’nın en kaliteli ve en kapsamlı yurtdışı eğitim fuarı olan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları bu yıl dünyanın en iddialı üniversitelerini Türkiye’deki öğrenciler ve aileleriyle buluşturuyor. Bu yıl 36’ncı kez kapılarını açan fuara dünyanın en iyi 1000 üniversitesinden 60’ı katıldı. Amerika’dan Japonya’ya, Kanada’dan İsveç’e, Almanya’da Avustralya’ya kadar 25 ülkeden 200’ün üzerinde eğitim kurumunun katıldığı fuar 21 Ekim’de Ankara’da başladı.