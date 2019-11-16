Gençler tarım zirvesinde buluştu
100 genç, iki yılda bir düzenlenen ‘Gençlik Tarım Zirvesi’nde gıda güvenliğini tartıştı. Gençler, artan dünya nüfusunu beslemeye yardımcı olacak yenilikçi projeleriyle yarıştı. Brezilya’da yapılan zirvede Türkiye’yi; Uğur Gönül temsil etti.
Bayer Tarımsal Eğitim Programı’nın bir parçası olan ve daha önce Kanada, Avustralya ve Belçika’da düzenlenen Gençlik Tarım Zirvesi (Youth Ag Summit); bu yıl Brezilya’da yapıldı. Dünyanın 45 farklı ülkesinden gıda ile tarım alanında değişim yaratan fikirlerini gerçekleştirmek isteyen 18-25 yaş arasındaki gençler, 2050 yılına kadar giderek artacak dünya nüfusu karşısında sorunların üstesinden gelmek için bir araya geldi. Doğal kaynakları koruyarak artan dünya nüfusunu beslemek için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ortaya koymaya çalıştılar. Zirvede Türkiye’yi; küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri bölgesel kooperatifler çatısı altında birleştirmeyi amaçlayan projesiyle Uğur Gönül temsil etti.
Bayer AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Ürünleri Bölüm Başkanı Liam Condon zirveyle ilgili şunları söyledi:
“Zirve tamamen genç liderlerin bu dünyayı daha iyi hale getirmesine destek olmak için gerçekleşiyor. Gençlerin dünyanın en kıymetli doğal kaynağı olduğunu biliyoruz ve onlara fikirlerini hayata geçirip geliştirebilecekleri kapsayıcı ve destekleyici bir platform sağlıyoruz.”
Zirvede Türkiye’yi temsil eden hukuk bölümü mezunu Uğur Gönül ise, “Uluslararası çapta bir yarışmada yer aldığım için çok mutluyum. Zirve boyunca dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan gençlerin giderek artan nüfusu beslemek için geliştirdikleri yenilikçi fikirlerini dinledik. Türkiye’yi temsilen katıldığım yarışmada fark yaratan gençlerle birlikte olmak oldukça heyecan vericiydi” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle