Gençler tarım zirvesinde buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriGençler tarım zirvesinde buluştu
GeriEğitim Gençler tarım zirvesinde buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 16.11.2019 - 16:49, Son Güncelleme:/

Gençler tarım zirvesinde buluştu

100 genç, iki yılda bir düzenlenen ‘Gençlik Tarım Zirvesi’nde gıda güvenliğini tartıştı. Gençler, artan dünya nüfusunu beslemeye yardımcı olacak yenilikçi projeleriyle yarıştı. Brezilya’da yapılan zirvede Türkiye’yi; Uğur Gönül temsil etti.

Gençler tarım zirvesinde buluştu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bayer Tarımsal Eğitim Programı’nın bir parçası olan ve daha önce Kanada, Avustralya ve Belçika’da düzenlenen Gençlik Tarım Zirvesi (Youth Ag Summit); bu yıl Brezilya’da yapıldı. Dünyanın 45 farklı ülkesinden gıda ile tarım alanında değişim yaratan fikirlerini gerçekleştirmek isteyen 18-25 yaş arasındaki gençler, 2050 yılına kadar giderek artacak dünya nüfusu karşısında sorunların üstesinden gelmek için bir araya geldi. Doğal kaynakları koruyarak artan dünya nüfusunu beslemek için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler ortaya koymaya çalıştılar. Zirvede Türkiye’yi; küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri bölgesel kooperatifler çatısı altında birleştirmeyi amaçlayan projesiyle Uğur Gönül temsil etti.

Bayer AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Ürünleri Bölüm Başkanı Liam Condon zirveyle ilgili şunları söyledi:
“Zirve tamamen genç liderlerin bu dünyayı daha iyi hale getirmesine destek olmak için gerçekleşiyor. Gençlerin dünyanın en kıymetli doğal kaynağı olduğunu biliyoruz ve onlara fikirlerini hayata geçirip geliştirebilecekleri kapsayıcı ve destekleyici bir platform sağlıyoruz.”

Zirvede Türkiye’yi temsil eden hukuk bölümü mezunu Uğur Gönül ise, “Uluslararası çapta bir yarışmada yer aldığım için çok mutluyum. Zirve boyunca dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan gençlerin giderek artan nüfusu beslemek için geliştirdikleri yenilikçi fikirlerini dinledik. Türkiye’yi temsilen katıldığım yarışmada fark yaratan gençlerle birlikte olmak oldukça heyecan vericiydi” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle