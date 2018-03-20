Gençler girişimciliği öğreniyor

Girişimciler bir araya geldi. Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) işbirliğinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu'nda ‘Girişim Okulu’ semineri düzenlendi. Seminere, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar, LİYAKAT Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ve sosyal girişimci Şef Ebru Baybara Demir konuşmacı olarak katıldı.

MARDİN’DE İLK TURİSTİK İŞYERİ

Seminerde İstanbul’daki turizm rehberliği eğitiminin ardından 24 yaşında memleketi Mardin’e dönüp turizmin olmadığı bir kentte karşılaştığı tüm zorluklara karşın yılmayarak, meslek sahibi olmayan 21 kadınla birlikte Cercis Konağı’nı açıp kent turizmine hayat veren Ebru Baybara Demir’in konuşması ilgi çekti.

Mardin’e ilk turistik işyerini kazandıran Demir, “Cercis Murat Konağı’ndan önce 1999 yılında resmi kayıtlara göre Mardin’i ziyaret eden turist sayısı 11 bin ve yatak kapasitesi 220 iken 2014 yılında turist sayısı 700 bin ve yatak kapasitesi 5 bin 800’e ulaştı. Mardin’de turizm yatırımları gerçekleşti, işyerimizde çoğu kadın 200’ün üzerinde kişi iş sahibi oldu” dedi.

‘HAYATIM YENİBAHAR’ KADINLARA HAYAT VERDİ

2014 yılında bölgedeki güvenlik sorunu sebebiyle turistlerin gelmemesi üzerine yeni bir projeye ihtiyaç duyan Baybara Demir, bu kez ilhamını Muhteşem Yüzyıl dizisinin tasarımcısı olan ablasından aldığını ve kadınları yemek yapmanın ardından en iyi bildikleri ikinci iş olan el işleri yapmaya yönlendirdiğini anlattı. ‘Hayatım Yenibahar’ projesi, adını Mardin yemeklerinde en fazla kullanılan baharat olan yenibahardan aldı. Mardin’in geleneksel el sanatlarının, günlük hayatta modern bir eşyaya dönüştürdüklerini söyleyen Demir, “5 kişiyle başladığımız bu projede, şimdi 52 kişi çalışıyor. Amerika, Arjantin, Fransa’ya kadar ürün gönderiyoruz” diye konuştu.

YEREL TOHUMLARIN PEŞİNDE

Kızının geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından beslenme konusunda daha özenli davranmaya başladığını belirten Ebru Baybara Demir, “Sağlıklı gıda için araştırma yapmaya başladım ve Türkiye’de yerel tohum kültürümüzün yok olmaya başladığını, biyoçeşitliliğimizi kaybettiğimizi gördüm. Soruna çözüm için Mardin’de geleneksel tarıma başladık. Bir kooperatif kurdum. Yine kadınlarla yola çıktık ve çalışan mühendislerimiz kadın. 300’ün üzerinde de kadın çiftçimiz bizimle.”

EN GÜZEL MİRAS YEREL TOHUM

Demir, gençlere seslenerek, “Gıda, gelecek yıllarda hayatımızda çok daha önemli bir yere sahip olacak. Size tavsiyem; ne yaparsanız yapın, çocuklarınıza mal mülk bırakmanız çok önemli değil, bu dünyada yapacağınız en önemli şey, eğer yapabiliyorsanız yerel tohumları çocuklarınıza miras bırakmak olsun” dedi.

‘AMACIMIZ GENÇ GİRİŞİMCİLERİ CESARETLENDİRMEK’

Günümüzde girişimcilik ve girişimci fikirlerin ortaya çıkıp hayata geçmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Berkay Eskinazi ise, büyük önem verdikleri Girişim Okulu projesinin en önemli amacının, genç girişimcilere doğru örnekleri göstererek onları cesaretlendirmek olduğunu söyledi. Eskinazi, gelişimin temelinin girişim olduğunu vurguladı ve kendi iş yaşamından örneklerle inovatif iç girişimciliğinden bahsetti.

Seminerin moderatörlüğünü de yapan Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, girişimcilikte inovatif olmanın önemini anlatarak, iş sahibiyle inovatif girişimci arasındaki farklara değindi. Prof. Dr. İge Pırnar ise, dünyadan inovatif girişim örneklerini anlattı.