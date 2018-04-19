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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
19.04.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Genç yeteneklere ‘Yarını İnşa Et’ ödülü

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Genç yeteneklere ‘Yarını İnşa Et’ ödülü

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın ‘Yarını İnşa Et’ dijital dönüşüm programının birinci döneminde; sağlık, çevre ve enerji, akıllı şehirler başlıklarında yarını inşa edecek projeler geliştiren genç yeteneklere ödülleri verildi. İlk döneminde birinci olan proje ‘Bizlere Yer Verir Misiniz?’ ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden Grup Anka oldu.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) 2017 yılı sonunda İntel işbirliğiyle başladığı ve 2018’den itibaren Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürütülen ‘Yarını İnşa Et’ dijital dönüşüm programının birinci döneminde; sağlık, çevre ve enerji, akıllı şehirler başlıklarında yarını inşa edecek projeler geliştiren genç yeteneklere ödülleri verildi. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı programın ilk döneminde birinci olan proje ‘Bizlere Yer Verir Misiniz?’ ile Gaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi’nden Grup Anka oldu. Projede öğrenciler, toplu taşıma araçlarında yaşlı, hasta, engelli gibi özel durumları olan yolcular için ellerindeki kartla açılabilen koltuk düzeneği tasarladı. Ekip, yurtdışı ‘Maker Faire’ fuarı katılımıyla ödüllendirildi.

Birinci olan proje dışında 50 finalist arasından en başarılı 4 proje takımı da Özyeğin Üniversitesi ‘Open Fab Maker Yaz Kampı’na katılma hakkı elde etti. Dereceye girenler proje adına göre alfabetik sırayla şöyle:
Akıllı Ev (Smart Home) projesiyle Gaziantep Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Thunder Birds takımı. Gençler, standart ihtiyaçlar olan; güvenlik, ısıtma, aydınlatma, havalandırma gibi unsurları uzaktan kontrol edebilen ve enerji tasarrufu sağlayan bir düzenek geliştirdi.

TEKNOLOJİ HEDİYE ÇEKİ
Bio Hive projesi ile İstanbul Bahçeşehir Koleji Yenişehir Soyak Fen ve Teknoloji Lisesi Cosmos Wonderland takımı öğrencileri ise verimsiz bal üretimini ve arıların enerji kaybı yaşamalarını engellemek için önceden önlem alınmasını sağlayacak bir proje ile dereceye girdi. Proto Arm (Prototip Robot Kol Desteği) projesi ile Arkod Team 1 adıyla yarışan İstanbul Arel Koleji;  kol kırıklarında alçı takıldıktan sonra kişinin daha rahat hareket edebilmesi ve alçı çıktıktan sonra da egzersiz yapmasına yardımcı olmayı amaçladı. Zorluğa Bir Işık da Bizden projesinde Çaçaron rumuzlu Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de; fiziksel veya görme engelli, yürüme zorluğu yaşayan kişiler ve yaşlılar için yaya geçidinden güvenli geçmelerini sağlayacak bir model geliştirdi.

Ödül töreninde; Üretkeniz.biz ve Maker Atölye de seçtikleri gruplara ücretsiz eğitim ile mentorluk özel ödüllerini verdi. İntel ise en başarılı 5 proje takımının öğrencilerine teknoloji hediye çeki armağan etti. TTGV Yarını İnşa Et programının 2’nci döneminde Aydın, Sakarya, Eskişehir, Mersin, Bafra ve İskenderun’da öğretmen eğitimlerini tamamladı ve öğrenciler projelerini geliştirmeye başladı.

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