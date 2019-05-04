Genç yetenekler dünya ikincisi oldu
Kartal’da yaşayan çocukların müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesi amacıyla kurulan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması’nda ikinci oldu. Akademi, geçen yıl aynı yarışmada birinci olmuştu.
Kartallı 6-15 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü akademinin ‘Perküsyon Grubu’, geçen yıl dünya birinciliğini aldığı yarışmada bu yıl ikinci oldu. Geçen yıl düzenlenen Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması’nda Derya Şah Özkan yönetimindeki 19 çocuktan oluşan grupla birinci olan Sanat Akademisi Perküsyon Grubu, bu yılki yarışmada Danışman Öğretim Görevlisi Engin Gürkey yönetiminde dünya ikincisi oldu. Amerikalı perküsyonist David Friedman ile masterclass eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’ni temsil etti. Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, çocukların, küçük yaşta sanatla tanışarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ve usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın’ın danışmanlığında hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde öğrenciler; piyano, keman, perküsyon, çello, flüt ve müzik teorisi konularında kapsamlı bir eğitim alıyor.
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