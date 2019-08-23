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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.08.2019 - 15:01, Son Güncelleme:/

Genç mezun bir gün CEO oldu

Genç lider adaylarını tecrübeli ve CEO’larla buluşturan ‘Bir Gün CEO’ programında Fırat Can Dikme, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’e tam gün refakat etti. Selim Şiper genç lider adaylara ‘her kademedeki işte, her yaşta, muhatabın insan olduğu unutulmamalı’ tavsiyesinde bulundu. 

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Dünyada son 10 yıldan bu yana Odgers Berndtson tarafından yürütülen ‘Bir Gün CEO’ programı, uygulandığı 12 ülkenin ardından Türkiye’de de hayata geçti. Edindikleri akademik eğitimi gerçek dünyada uygularken, kariyerlerine adım atacakları araç ve becerileri kazanma fırsatı sunan genç lider adaylarını, özel sektörün önde gelen CEO’ları ile bir araya getiren ‘Bir Gün CEO’ programına, Petrol Ofisi’nin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen şirketleri, üniversiteleri ve STK’ları da katıldı.

‘Bir Gün CEO’ programı kapsamında Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in konuğu ise Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bu seneki mezunlarından Fırat Can Dikme oldu. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün mezunu Fırat Can Dikme, Selim Şiper’e gün boyunca yoğun ve önemli programlarının tamamında eşlik etti.

JENERASYON KALIPLARINDAN ÇIKMAK LAZIM
‘Bir Gün CEO’nun en büyük ayrıştırıcı özelliklerinden birinin de; genç lider adayının birebir bir bütün günü CEO ile birlikte geçirmesi olduğunu vurgulayan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, bunun da hem katılımcıya hem de yöneticilere önemli katkısı olduğunu belirterek, ”Fırat aslında çok rahat adapte oldu. Bizim arkadaşlar da kendisini yabancılamadılar, rahattılar. Dolayısıyla her zamanki olağan akışı ile toplantılarımızı yapabildik. Şirketimizde bir hayli genç arkadaşımız var. Dolayısı ile onlarla keşfetmiş olduğunuz yolları bir anlamda Fırat ile de teyit etti. Ne kademede iş yapılıyor olunursa olsun ve ne yaşta olursa olsun, muhatap olunan kişilerin her şeyden önce insan oldukları unutulmamalı. Jenerasyonların da, kendilerini bu ‘jenerasyon’ denilen zamanla kısıtlanmış kalıplara sokmak yerine, insan olarak birbirlerini anlamaya çalışmaları gerekli” diye konuştu. 

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