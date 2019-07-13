Genç girişimcilere 200 bin TL destek
Genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik üzerine fikirleri destekleniyor. Girişimcilere, fikirlerini hayata geçirmeleri için 200 bin TL destek verilecek. Bu destekten yararlanmak isteyenler, vakıf üniversitesinin internet sitesinden 19 Temmuz’a kadar başvuruda bulunabilecek.
TÜBİTAK’ın düzenlediği teknoloji ve yenilik içeren fikirleri destekleme programı Bireysel Genç Girişim (BİGG) yeni dönem için başvuruları almaya başladı. Girişimciler isterlerse fikirlerini hayata geçirme sürecinde ücretsiz eğitim ve mentörlük desteği alabilecek. Bu destekten yararlanmak ve programa katılmak isteyenler, Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın internet sitesinden 19 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek. Üniversite ilk aşamada başvuruları değerlendirecek sonra da eğitim desteği verecek. İkinci aşamada ise TÜBİTAK’ın 200 bin TL’lik hibe desteğini alabilmeleri için yardımcı olacak.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Program; akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, mezunlar, doktorlar, lisansüstü ve lisans son sınıf öğrencilerini kapsıyor. 2019’un ilk çağrısında TÜBİTAK’ın belirlediği altı temanın herhangi biriyle uyumlu projesi bulunan tüm girişimciler başvurabilecek. Altı konu; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri (sanayide dijital dönüşüm), iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenmeden oluşuyor.
Seçilecek girişimciler, üniversitenin Altunizade ve Çekmeköy’deki kampüslerinde, alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle çalışma fırsatları bulacak. İkinci aşama sonunda TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’lik hibe desteğinden faydalanmasına karar verilen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı girişimcileri ise, ÖzÜ-X binasında ücretsiz paylaşımlı ofis alanı, donanım odaklı projeler için OpenFab makine parkuru kullanımı gibi diğer desteklerden de faydalanabilecek.
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