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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.07.2019 - 17:29, Son Güncelleme:/

Genç girişimcilere 200 bin TL destek

Genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik üzerine fikirleri destekleniyor. Girişimcilere, fikirlerini hayata geçirmeleri için 200 bin TL destek verilecek. Bu destekten yararlanmak isteyenler, vakıf üniversitesinin internet sitesinden 19 Temmuz’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Genç girişimcilere 200 bin TL destek
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TÜBİTAK’ın düzenlediği teknoloji ve yenilik içeren fikirleri destekleme programı Bireysel Genç Girişim (BİGG) yeni dönem için başvuruları almaya başladı.  Girişimciler isterlerse fikirlerini hayata geçirme sürecinde ücretsiz eğitim ve mentörlük desteği alabilecek. Bu destekten yararlanmak ve programa katılmak isteyenler, Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın internet sitesinden 19 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek. Üniversite ilk aşamada başvuruları değerlendirecek sonra da eğitim desteği verecek. İkinci aşamada ise TÜBİTAK’ın 200 bin TL’lik hibe desteğini alabilmeleri için yardımcı olacak. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Program; akademisyenler, profesyoneller, araştırmacılar, mezunlar, doktorlar, lisansüstü ve lisans son sınıf öğrencilerini kapsıyor. 2019’un ilk çağrısında TÜBİTAK’ın belirlediği altı temanın herhangi biriyle uyumlu projesi bulunan tüm girişimciler başvurabilecek. Altı konu; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri (sanayide dijital dönüşüm), iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenmeden oluşuyor.

Seçilecek girişimciler, üniversitenin Altunizade ve Çekmeköy’deki kampüslerinde, alanlarında uzman ve tecrübeli isimlerle çalışma fırsatları bulacak. İkinci aşama sonunda TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’lik hibe desteğinden faydalanmasına karar verilen Girişim Fabrikası BİGG Hızlandırma Programı girişimcileri ise, ÖzÜ-X binasında ücretsiz paylaşımlı ofis alanı, donanım odaklı projeler için OpenFab makine parkuru kullanımı gibi diğer desteklerden de faydalanabilecek.

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