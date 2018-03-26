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    Genç girişimciler ve usta sanatçılar üniversitelilerle buluştu

    Hürriyet Eğitim
    26.03.2018 - 17:48 | Son Güncelleme:

    Dünyanın birçok yerinde yapılan TEDx genç girişimcileri ve usta sanatçıları öğrencilerle bir araya getirdi.

    ‘Paylaşmaya Değer Fikirler’ ilkesiyle dünyanın birçok yerinde yapılan TEDx, ‘Gelecek ve Sen’ teması altında 24 Mart’ta Tedx MEF Üniversitesi adıyla gerçekleşti. MEF Üniversitesi’nde öğrencilerin organizasyonuyla ilk kez düzenlenen TEDx etkinliği, TED tarafından lisanslanmış, tamamı gönüllülerden oluşan ve kar amacı gütmeyen bir öğrenci organizasyonu olarak genç girişimci ve liderlerden usta sanatçılara kadar birçok dalda yetkinliğe sahip konuşmacıları buluşturdu.

    GELECEĞİ KONUŞTULAR
    TEDxMEFUniversity’de Türkiye’nin başarılı tiyatrocularından Levent Üzümcü, moda dünyasının önemli ismi Tanju Babacan ile Cumhuriyet ve Dünya gazeteleri yazarlarından Psikolog Hilal Bebek, Volkan Akı, dijital pazarlama alanında yaptığı konuşmalarla tanınan Mustafa İçil, Ekonomist Beste Naz Köksal, Reklamcı ve Youtuber Volkan Öge, Girişimci Bedriye Berber Engin ve MEF Üniversitesi Öğrencisi Alperen Usta izleyicilerle gelecek hakkındaki fikirlerini paylaştı.

    ‘ETKİNLİK İÇİN 6 AY ÇALIŞTIK’
    MEF Üniversitesi TEDx’in Küratörü Endüstri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Dursun, “Üniversitemizden gönüllü arkadaşlarımla yaklaşık 6 aydır TEDxMEFUniversity için çalıştık. Dünyada ve ülkemizde büyük ilgi gören TEDx etkinliğini MEF Üniversitesi’nde ilk defa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Konuşmacılarımız ve izleyicilerimizle başarılı bir konferans gerçekleştirdik” dedi.

    Etiketler: Eğitim , Üniversite
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