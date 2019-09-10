Genç balerin Monako’da burslu okuyacak
İzmirli 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür yaz okulu için gittiği Monako'da dünyanın prestijli bale okullarından birinde tam burslu eğitim hakkı kazandı.
İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen yedi öğrenci arasına girmeyi başardı. Karşıyaka Belediyesi'nin bale kursuna üç yaşındayken kaydolan Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümünde dans etti. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde öğrenimini sürdüren Gür, bir haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako'daki Academie Princesse Grace'in yaz okuluna katıldı. Yaz okulunda eğitmenlerin dikkatini çeken ve okulda eğitim görmesi için davet alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da devam edecek.
‘KENDİMİ ÖZEL HİSSEDİYORUM’
Gür, tutkuyla bağlı olduğu baleye çok iyi bir okulda devam edecek olmanın kendisini sevindirdiğini belirtti. Bu gelişmenin kariyeri için bir eşik niteliği taşıdığını anlatan Gür, şunları söyledi:
"Sevinçten ağladım. Bale, benim için anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Zorla değil isteğimle, çok severek yapıyorum. Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha özel hissediyorum. Beni layık gördükleri için onur duydum. Ülkemi temsil etmek bana gurur veriyor."
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