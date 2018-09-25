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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet EĞİTİM
25.09.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Geleneksel Türk sanatları Meslek Lisesi kuruluyor

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Geleneksel Türk sanatları Meslek Lisesi kuruluyor

Millî Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında gerçekleştirilecek işbirliği protokolüyle meslek liselerinin turizm programları yeniden yapılandırılacak, geleneksel Türk sanatları meslek lisesi kurulacak. Ayrıca tüm ortaöğretim kurumlarında 'müze eğitimi' seçmeli ders olarak okutulacak.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla mesleki ve teknik eğitimi geliştirme yönünde üç önemli protokol imzalanacak. Bu kapsamda, meslek liselerinin turizm programları sektörün taleplerine göre yeniden yapılandırılacak. Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kurulacak. Programa yeni alınan Müze Eğitimi dersi tüm ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak okutulacak.

EĞİTİMLER YAPILANDIRILIYOR
İmzalanan protokol kapsamında turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla belirlenen meslek liselerinin eğitimleri yeniden yapılandırılacak.

İNGİLİZCE VE RUSÇA HAZIRLIK SINIFI
Turizm meslek liselerinin öğretim programına İngilizce ve Rusça yabancı dil hazırlık sınıfı eklenecek. Ayrıca, Almanca, Arapça, Çince ve Fransızca, yabancı dil eğitimi kapsamında seçmeli ders olarak okutulacak. Okulların öğretim programları sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda revize edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılmasını, öğrencilere burs verilmesini ve mezunların istihdamını sağlayacak.

YENİ MESLEK LİSESİ KURULUYOR
Geleneksel Türk sanatlarına yönelik bir meslek lisesi kurulacak. Bu liseyle son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, katı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitim verilmemesinin bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında katkı sağlanması amaçlanıyor.

İLKİ İSTANBUL'DA 
İmzalanan ‘Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü’ kapsamında ilk kez bu alanda eğitim verecek Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kurulacak. İlki İstanbul’da açılacak lisenin öğretim programı ve ders içerikleri alan uzmanları, sanatçılar ve iki bakanlığın uzmanları tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek. Öğrencilerin staj ve beceri eğitimleri bu alanda kurulmuş atölyelerde ve gerçek üretim ortamlarında yapılması sağlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesinde de okul eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve işbaşı eğitimleri gerçekleştirilmesine destek verecek, öğrencilere burs verilmesini sağlayacak ve mezunların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına yönelik mevzuat çalışmalarını gerçekleştirecek.

ORTAÖĞRETİME MÜZE EĞİTİMİ
Protokol kapsamında tüm ortaöğretim kurumlarına ‘Müze Eğitimi’ seçmeli ders olarak okutulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı dersin uygulamalarının yapılacağı müze ve ören yerlerinde müze dersi uygulamalarının niteliğini artıracak şekilde uzman, materyal ve rehberlik desteği sağlayacak. Öğretmenlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girişlerini sağlayacak.

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