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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2019 - 15:38, Son Güncelleme:/

Gelecek, kişiliğe uygun mesleklerde

Yapılan araştırmalar 2018’de ilkokula başlayan çocukların yarısından fazlasının üniversiteyi bitirdiğinde şu an olmayan mesleklerde çalışacağını gösteriyor. 2018-2028 yılları arasında 2.5 trilyonluk bir potansiyel ekonomik etkiyle, 2.4 milyon iş pozisyonunun doldurulamayacağı tahmin ediliyor. Yeni kuşakların, kendilerini ait ve yetkin hissetmedikleri mesleklerde var olmak istememeleriyse bu açığın en büyük nedeni olarak görülüyor.

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ERA Kolejleri Genel Müdürü Ahmet Sait Yurtseven, günümüzdeki mesleklerin ve beceri gereksinimlerinin gelecekte değişeceğini söyledi. Çocukları geleceğe hazırlamak için önce onların mizaçlarını tespit etmek gerektiğini belirten Yurtseven, başta aile olmak üzere öğretmen ve okul yönetiminin buna önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:  
Mizaç, bireyin varoluşuyla başlayan ve yaşam boyu değişmeden devam eden kendine has algılama ve gerçekleşme eğilimlerinin bütünü. Çocuğun mizacını bilmek; hayatındaki temel arayışını, olaylara bakış açısı ve algı tarzını, doğal imkân ve yeteneklerini, potansiyel tehlike ve risklerini olaylardan nasıl etkilenebileceğini öğrenmemizi sağlar. Çevre şartları aynı olmasına rağmen, çocukların farklı gelişim ve algılama göstermesi, mizaç yapısındaki farklılıktan kaynaklanıyor.

MİZAÇ TESTİ UYGULUYORUZ
11 kampüsümüzde çocukların geleceğini mizaçlarına göre planlamak ve yapılandırmak üzere ‘Mizaç Destek ve Gelişim Rehberliği’ yapılıyor. Faaliyet, etkinlik ve bilgilendirmelerle mizaçlara göre rehberlik çalışmaları her öğrenciye sunuluyor. Tespitlere göre dokuz tip mizaç var. Kolejlerimizde uygulanan mizaç testi sonunda; çocuğun doğuştan gelen pozitif ve toplumsal olarak iyi değerlendirilen özelliklerinin farkına varılarak doğru yönlendirilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda potansiyel riskler ve strese bağlı tutumlar da belirlenerek zaman zaman ortaya çıkan karakter bütününe ait özellikler, uygun yaklaşımlarla minimuma indiriliyor.”

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