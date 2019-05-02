Gelecek, kişiliğe uygun mesleklerde
Yapılan araştırmalar 2018’de ilkokula başlayan çocukların yarısından fazlasının üniversiteyi bitirdiğinde şu an olmayan mesleklerde çalışacağını gösteriyor. 2018-2028 yılları arasında 2.5 trilyonluk bir potansiyel ekonomik etkiyle, 2.4 milyon iş pozisyonunun doldurulamayacağı tahmin ediliyor. Yeni kuşakların, kendilerini ait ve yetkin hissetmedikleri mesleklerde var olmak istememeleriyse bu açığın en büyük nedeni olarak görülüyor.
ERA Kolejleri Genel Müdürü Ahmet Sait Yurtseven, günümüzdeki mesleklerin ve beceri gereksinimlerinin gelecekte değişeceğini söyledi. Çocukları geleceğe hazırlamak için önce onların mizaçlarını tespit etmek gerektiğini belirten Yurtseven, başta aile olmak üzere öğretmen ve okul yönetiminin buna önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Mizaç, bireyin varoluşuyla başlayan ve yaşam boyu değişmeden devam eden kendine has algılama ve gerçekleşme eğilimlerinin bütünü. Çocuğun mizacını bilmek; hayatındaki temel arayışını, olaylara bakış açısı ve algı tarzını, doğal imkân ve yeteneklerini, potansiyel tehlike ve risklerini olaylardan nasıl etkilenebileceğini öğrenmemizi sağlar. Çevre şartları aynı olmasına rağmen, çocukların farklı gelişim ve algılama göstermesi, mizaç yapısındaki farklılıktan kaynaklanıyor.
MİZAÇ TESTİ UYGULUYORUZ
11 kampüsümüzde çocukların geleceğini mizaçlarına göre planlamak ve yapılandırmak üzere ‘Mizaç Destek ve Gelişim Rehberliği’ yapılıyor. Faaliyet, etkinlik ve bilgilendirmelerle mizaçlara göre rehberlik çalışmaları her öğrenciye sunuluyor. Tespitlere göre dokuz tip mizaç var. Kolejlerimizde uygulanan mizaç testi sonunda; çocuğun doğuştan gelen pozitif ve toplumsal olarak iyi değerlendirilen özelliklerinin farkına varılarak doğru yönlendirilmesi sağlanıyor. Aynı zamanda potansiyel riskler ve strese bağlı tutumlar da belirlenerek zaman zaman ortaya çıkan karakter bütününe ait özellikler, uygun yaklaşımlarla minimuma indiriliyor.”
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