Gelecek eğitim yılına burslu başlayın
Özel okullar, her yıl ilk ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilere çeşitli oranlarda burs fırsatı sağlıyor. Bunun için kurumların düzenlediği sınavlarda başarılı olmanız bekleniyor. Hürriyet Eğitim, öne çıkan bazı bursları derledi.
Türkiye’de birçok özel okul öğrencilere, düzenledikleri sınavlardaki başarılarına göre burs veriyor. Sınavlar genellikle kış ve ilkbahar döneminde yapılıyor. Başarılı olan adaylara öğrenim ücretinin yanında, ek destekler de sağlanabiliyor. İşte bu burslardan bazıları:
190 ÖĞRENCİYE BURS
Türk Eğitim Derneği'nin (TED) tam eğitim bursu sınavı için başvurular 24 Aralık’ta başladı. Son başvuru tarihi 9 Mart. Adaylar ‘www.ted.org.tr’ adresinden başvurularını yapabilir. Sınav 30 Mart’ta düzenlenecek. Sınavda başarı gösteren maddi imkanları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 190 öğrenci ortaokuldan başlayarak burs kapsamında TED Okullarında eğitim alacak. Burslu öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek. Adayın 2018-2019 öğretim yılında 4, 5 ve 8’inci sınıfa devam ediyor olması gerekiyor. 5 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin, bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde yıl sonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması bekleniyor. Ailesinin aylık toplam gelirinin 4 bin 500 TL’den düşük olması ve ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması da şartlar arasında.
TÜM SINIFLARA AÇIK
2019-2020 eğitim öğretim dönemi için burs olanağı sağlayacak ‘Uğur Bursluluk Sınavı’, Türkiye genelinde 12-13 Ocak’ta yapılacak. Sınav; 4,5,6,7,8,9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerine yönelik olacak. Öğrenciler sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. Başvurular, ‘www.ugurokullari.k12.tr’ adresi üzerinden 11 Ocak’a kadar yapılabilecek. Sınav sonuçları 16 Ocak’ta açıklanacak. Başarılı adaylarda değerlendirildikten sonra burs almaya hak kazanacak.
SINAV 14 OCAK’TA
Doğa Koleji’nin 4, 5, 6 ve 7’nci sınıflara yönelik bursluluk sınavı 14 Ocak’ta düzenlenecek. Sınavlara katılmak isteyenlerin ‘www.bursluluksinavi.dogaokullari.com’ internet adresinden başvuru formunu doldurması gerekiyor. Doğa Okullarının tüm kampüslerinde aynı gün ve saatte yapılacak bursluluk sınavı 2 oturumdan oluşacak. Birinci oturum saat 10.00’da, ikinci oturum 13.00’te başlayacak. Tamamı çoktan seçmeli sorulardan oluşacak sınavda optik form kullanılacak.
ÇEŞİTLİ BURS OLANAKLARI
Şubat ayında düzenlenecek ‘Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı’ için başvurular okul kampüslerinden alınmaya başladı. Sınav; 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için 16 Şubat; 4, 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencileri için 23 Şubat’ta olacak. Başarı öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek.
ORTAOKUL VE LİSE İÇİN YENİ BURS ŞANSI
Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri, 2019-2020 eğitim yılı için ortaokul ve lise bursluluk sınavları 12 ve 13 Ocak’ta düzenlenecek. Bursluluk sınavına katılmak isteyenlerin, kurumun internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurması gerekiyor. Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin, sınav saatinden en geç 15 dakika önce Tink Sancaktepe kampüsünde olmaları bekleniyor.
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