Geleceğin spor yıldızları yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun tüm topluma yayılması amacıyla kapsamlı bir işbirliğine imza attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun imzaladığı işbirliği protokolüyle okullarda genç ofisler ve tasarım beceri atölyelerinin kurulması, spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, belirlenecek illerde spor yerleşkelerinin açılması sağlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, özneleri ortak iki bakanlık MEB ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın protokol için bir araya geldiğini belirtti. "Çocuklarımız bizim için en önemli hazine" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu protokolün ülkemizin yarınları adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu protokol elbette bugün bir çerçeveyi ortaya koyuyor. Bu çerçeveyi hem uygulamalarımızla hem de ortaya çıkacak yeni konularla çok daha güçlü, çok daha geniş hale getireceğiz. Çocukları, yarınlarımızın, geleceğimizin en büyük garantisi ve teminatı. Bu manada da yeni hükümet sisteminin devreye girmesi ve yeni kabineyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, gençlerimize ve çocuklarımıza bu vesileyle hem eğitime hem de spora yönelik önceliklerimiz ve çalışmalarımız söz konusu. İki bakanlık arasında sporun tabana yayılması ve özellikle okullarımızda, hatta okul öncesi süreçle çocuklarımızın spora başlatılması çerçevesinde çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bugünkü bu protokol, bu çalışmaların hem geliştirilmesi hem güçlendirilmesi hem de hızlandırılması adına önemli bir başlangıcı da ifade ediyor.

SPOR, ORTAK VE EVRENSEL BİR DİL

Güzel bir başlangıcın imzasını gerçekleştirdik. Spor, ortak ve evrensel bir dil. Biz de bu evrensel dilin yapıcılığını, birleştiriciliğini daha çok ortaya koyma adına sporu tabana yayma noktasında ciddi çalışmaları gerçekleştirme zaruretindeyiz. Bu manada da okullarımız ve gençlerimiz bizim en büyük önceliklerimizden biri. Sporun tabana yayılması, bir aşama. Elit sporcuların ortaya çıkması, gerek ülkemizin sosyal güvenlik harcamaları, gerek sağlık harcamaları, gerekse gençlerimizin, insanlarımızın zihinsel ve bedensel anlamda güçlü olmaları adına sporu tabana yaymak zorundayız. Ülkemiz sportif anlamda yatırımları son 17 yılda tüm dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen biri. Spordan gelen bir lider. Bizler de bunun avantajını son 17 yıllık süreçte ülkemizin en ücra köşelerine kadar spor tesislerinin inşa edilmesiyle yaşıyoruz. Köylere kadar spor tesisleri var. Bu spor tesisleri, sıradan tesisler de değil. En güçlü ve donanımlı tesisler bizde. 'Bu tesisleri şimdi gençlerle, çocuklarla ve kadınlarla doldurmanın zamanıdır' diyoruz. Üç yaşından itibaren çocuklarımızı ve gençlerimizi tesislerimize davet edeceğiz.

SPOR LİSELERİ

Bu protokolde önceliğimiz, spor tesislerimizin tüm eğitim camiamızın hizmetine açık tutulması. 7/24 esasına göre. Bununla birlikte spor liselerimiz var. Bu spor liselerinin daha nitelikli hale getirilmesi, bu spor liselerinden mezun olacak arkadaşlarımızın, gençlerimizin yine birinci kademe antrenör olarak hizmete hazır gelmesi de bu protokol sayesinde ortaya konan çalışmalardan bazıları. Statlarımız, salonlarımız ve diğer tesislerin uygun olanlarının spor liselerine dönüştürülmesi. Spor liselerini de bazı illerde statlarda hizmete almaya başlayacağız."

YETENEK TARAMASI

MEB ile gerçekleştirdiğimiz yetenek taramasında güzel bir aşamaya geldik. Yetenekli gençleri tespit edip onların elit sporcu olma yönündeki potansiyellerini değerlendireceğiz. Her bir çocuk, her bir genç bizim için ayrı bir öneme sahip. Heba olmalarına gönlümüz razı olmaz. Bu manada bakanlıklar olarak hiçbir fedakarlıktan ve özveriden kaçınmayacağız. Okullarımızı, gençlik merkezleri olarak gençlerimizin hizmetine sunma çerçevesinde de protokolümüzde önemli bir aşama katediyoruz. Okullarımızda tasarım ve beceri atölyeleri olacak. Bakanlığımızla iş birliği çerçevesinde ilk etapta 100 tanesini açacağız. Aşama, aşama artıracağız. Tüm gençleri burada yeteneklerine göre yetiştirmenin adımlarını atacağız. MEB bünyesindeki öğrencilerin gençlik merkezlerine ve kamplarımıza daha yoğun ve daha kolay erişimi noktasında imkânlarımızı ortaya koyacağız. Okul ve mahalle kulüpleri çalışmaları başladı. Bu protokolle bunları artıracağız. Spor insanları birleştiren, farklı anlayışa sahip insanların ortak sevinebildiği ve ortak hüznü paylaşabildiği bir olgu ve araç."

GSB ile MEB arasındaki iş birliği protokolüyle, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanında hizmet ve faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile MEB arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. İki bakanlık arasında imzalanan protokol süresiz olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Sinan Aksu ve Halis Yunus Ersöz katıldı.