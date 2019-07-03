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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.07.2019 - 12:29, Son Güncelleme:/

Geleceğin mühendisi, sanayinin nitelikli elemanı olacaklar

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan ve ‘sanayiye nitelikli eleman yetiştirmek’ fikriyle ortaya çıkan projenin ilk yılı tamamlandı. Anadolu Lisesinde oluşturulan özel sınıfta 30 öğrenci, pratikle eğitimlerini pekiştirerek ilk yıllarını başarıyla tamamladı.

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Tezmaksan Akademi’nin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçen yıl Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Topkapı Okulları) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle oluşturulan sınıf ilk mezunlarını verdi. Akademi tarafından Topkapı Okulları’nda açılan sınıftaki 30 öğrenci, aldıkları bir yıllık eğitim sonunda CNC (sanayide yaykın olarak kullanılan, bilgisayar destekli takım tezgahı) alanında gelişme gösterdi. İlk sınıfın başarısının ardından, ikinci sınıfa yapılan başvurular yüzde 100 arttı. Ayrıca sınıfta başarılı olan iki öğrenci, firmanın staj programına kabul edildi.

‘SEKTÖRE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM’
Tezmaksan Makine Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, eğitim-sanayi alanında yapılan işbirliğinin sonuç vermesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Öğrencilerin okulda aldıkları eğitimin tek başına yeterli olmadığını belirten Aydoğdu, “Sınıfımızda yer alan ekipmanlarla öğrencilerin güncel olanın arkasında kalmamalarını sağlıyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra karşılarına çıkacak her türlü sorunu çözmeleri için imkân tanıyoruz. Kendi alanlarındaki, gelişmelere yabancı kalmamalarını ve iş hayatına hızlıca adapte olmalarına fırsat tanıyoruz. Bu tür işbirliklerinin sektöre örnek olmasını diliyorum” dedi.

‘SANAYİYE NİTELİKLİ PERSONEL YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’
Okul Kurucusu Tahir Fırat Şuekinci de şunları söyledi:
“Hedefimiz sanayiye nitelikli personel yetiştirmek. Tezmaksan, böyle bir sınıf açarak bize destek oldu. Sanayi tecrübesinin, öğrencilere kazandırılması için gerçekleşen bu girişim çok kıymetli. Firma okul-sanayi işbirliğine gönül verdiğini kanıtlayan pek çok faaliyet yürütüyor. Böylece eğitime destek olmakla kalmayıp başka kuruluşlara da okul-sanayi işbirliği konusunda örnek oluyor.” 

‘ÖĞRENCİLERİMİZ BİRBİRİYLE YARIŞIYOR’
Topkapı Okulları Müdürü Eray Şeker ise “Firmanın desteğiyle çocuklarda mesleklerine ve sanayiye yönelik aidiyet duygusunu oluşturmak amacıyla bu sınıfı açtık. Bir yıllık eğitimin sonunda, öğrencilerimizin CNC eğitimine yönelik kariyer planladıklarını gördük. Firmanın sunduğu eğitim sayesinde öğrencilerimizde gelişme gözlemledik. Kişisel olarak özgüvenleri de yerine geldi. Üstelik Tezmaksan firmasının arkalarında olduğunu bilmeleri, onları kendilerinden emin hale getirdi. Firma tarafından açılacak ikinci sınıfa başvuru oranı, ilkinin başarısı sayesinde yüzde 100 arttı. Öğrenciler ikinci kez açılacak eğitim sınıfına girebilmek için birbiriyle yarışıyor” dedi.

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