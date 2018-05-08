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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.05.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Geleceğin dünyasında robotlar konuşuldu

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Geleceğin dünyasında robotlar konuşuldu

Hemen her sektörde hızla ilerleyen robot teknolojisi, gündelik hayatımızın da bir parçası haline gelmeye başladı. İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi, geliştirilen robotların insanlarla olan ve gelecekte olması öngörülen ilişkilerini tüm boyutlarıyla tartışmaya açtı.

Robotlar, hayatın her alanında kendine yer bulmaya başladı. İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM) tarafından Hilton Bosphorus'ta düzenlenen ‘Robot Dünyası ve İnsan’ konulu konferansta robotların insanlarla olan ilişkisi ve geleceği ele alındı. Konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı konferans akademik dünyadan, iş hayatından ve öğrencilerden oluşan katılımcıların yoğun ilgisiyle yapıldı. Konferansın ilgi çeken taraflarından biri de, Gedik Holding bünyesinde çalışmalarını sürdüren GEKA Robot ekibi tarafından yapılan robotun katılımcılara kahve servisi yapması oldu.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ELE ALINDI
Açılış konuşmalarını İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, İnsan Hakları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin’in  yaptığı ve 4 oturumda gerçekleştirilen konferansta ‘Teknolojinin Evrimi, Robotik ve Kodlama, Çağımızın Mühendislik Bilimi: Mekatronik ve Geleceğin Meslekleri, Gelecekte Robotlar ve İnsanlar’ konuları ele alındı.

İstanbul Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik konuşmasında, robotların artık hayatımızın içinde olduğunu, bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan da robotlarla ilgili bir endişe taşıdığımıza dikkat çekti. Teknolojiyle birlikte yeni iş dallarının da doğmasının doğal olduğunu ve kod yazımının çok büyük önem kazandığını belirten Gedik, yapay zekânın da duygu ve sezgilerinin olacağı aşamanın yaklaştığını ifade etti.

‘GELECEĞİ KAÇIRMAK İSTEMİYORSAK ENDÜSTRİ 4.0’I YAKALAMALIYIZ’
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ise, “Robot tanımını, ‘otonom veya önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik cihaz’ şeklinde ele aldığımızda, söz konusu teknolojinin kapsamı da bir hayli genişliyor. Buna rağmen, robot denince çoğu kişinin aklına insan benzeri makineler geldiği de bir gerçek; oysa robotların çok azı insana benzer” diye konuştu. Robot çalışmalarının tarihçesinden bahseden Prof. Dr. Utlu, bu çalışmaları yapan birçok bilim insanı arasında Türkiye’den herhangi bir bilim insanının olmamasının endüstri devrimlerini kaçırdığımızın göstergesi olduğunu vurguladı. Rektör Utlu, “Geleceğimizi kaçırmak istemiyorsak, Endüstri 4.0’ın en son vagonuna binmek zorundayız” diye konuştu.

Geleceğin dünyasında robotlar konuşuldu

‘SEVGİNİN OLMADIĞI YERDE AKIL DA YOKTUR’
Konferansın Prof. Dr. Berin Ergin moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumunda Eğitim Teknolojileri Derneği TEF Yönetim Komitesi Üyesi İnşaat Mühendisi Fatma Candan Asal, ‘Teknolojinin Erken Dönemi ve 1980 Öncesi Tarihi’ni anlattı. Edpoint-Labs R&D Corp. Founder & CEO'su Dr. Cüneyt Kalpakoğlu ise, ‘1980'den Günümüze Teknolojinin Yakın Tarihi’ne değindi. Dr. Kalpakoğlu, “Bilim insanları, 20. yüzyılın ortalarından beri yapay zekâ ve robotlar üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. Akıllarda ise hiç değişmeyen iki soru var: Yapay zekâ nasıl olacak ve insanlık için ne gibi tehditler oluşturuyor? Bu sorunun cevabı Teknoloji ve Etik ilişkisinde yatıyor. İnsanlık tarihi boyunca gelişen teknolojiyle üretilen her araç insanların yararına bilim, akıl ve bilgelikle kullanılırsa ve daha üretim safhasından başlayan süreçte amaç bu ise tehdit söz konusu olmayacaktır” diye konuştu. “Dostoyevski’nin ‘Sevginin olmadığı yerde akıl da yoktur’ sözü çok anlamlıdır” diyen Kalpakoğlu, sorumluluğumuzun teknolojiyi yalnız bizim için değil, tüm insanların barış ve mutluluğu için etik değerlerle kullanmayı hedeflemek olduğuna, bunun da Teknoloji ve Etik ilişkisinde erdemlerle mümkün olduğuna dikkat çekti.

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