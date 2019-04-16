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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

‘Dünya’nın geleceği için baş aktör öğretmen’

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Birimi (UNITAR) Yöneticisi Alex Meija, Bahçeşehir Koleji’nin ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’nın tanıtımı için İstanbul’daydı.

‘Dünya’nın geleceği için baş aktör öğretmen’
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Birimi (UNITAR) yöneticisi Alex Meija, Bahçeşehir Koleji’nin uygulamaya koyduğu ‘Dünya Vatandaşlığı Programı’nın tanıtımı için İstanbul’daydı. “Dünyaya iyi bakmalıyız” diyen Meija BM’nin 2030 hedeflerini de hatırlatarak Hürriyet’e şunları söyledi:
BM sürdürülebilir kalkınma programının ana amaçlarından biri de bir sonraki neslin küresel, dünya vatandaşı olarak düşünebilmesini sağlamak. Dünya vatandaşlığı olayı bir dönüşüm. Bir insan kendini dünya vatandaş olarak görmesi için içsel olarak bunu yaşamak zorunda. Bunun için de bir şeyler yapmak zorundasın. Üniversite bunun başlayacağı yer.

ÖĞRETMENLER GENÇ NESİLLERİ ETKİLİYOR
Öğretmenler genç nesilleri etkilediği için baş aktör öğretmen. Devlet yetkilileri de en önemli ikinci aktör. Hükümete katılıp kamu sektöründe hizmet etmeleri için gençleri bu konuda motive etmemiz gerekiyor. Öğretmenler ve hükümet yetkilileri gelecek için çok önemli. Her meslek gelecek için önemli ancak öğretmen ve hükümet görevlisi konularına çok önem veriyoruz. Şuna inanıyoruz ki, yeni nesillerin en parlak en akıllı öğrencileri hem kamuya girip hükümet görevlisi olsun, hem öğretmen olsun. Bu her zaman olmuyor. Küresel bir etki yapabilmeleri için bu iki kariyeri de görmeleri lazım. Dil öğrenimi çok önemli. Öğretmenler mutlaka başka dilleri de öğrenmeleri için öğrencileri motive etmeli. Yoksul mahallelere gidip, projeler yönetmesi çok önemli. 10, 20, 30 sene sonra bu öğrenciler ne yapacak diye düşünmemiz lazım.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇOCUK İÇİN ÖNEMLİ
Okul öncesi eğitim önemli. Bu dönem çocuğun kişiliğinin geliştiği yıllar demek. Çocuğa yatırım yapmalı. Annenin de çocuktan kurtulup kendi kariyerini çalışması gerekiyor. Anne evde kalıyorsa çocuk için çok değerli ama bu şekilde annenin kariyeri olmuyor. Kadınların iki seçeneği var. Evde kalıp bebek bakmak istiyorlarsa baksınlar. Ama istedikleri takdirde okul öncesi eğitim sayesinde işe gidebilsinler. Üretken ve ekonomik olarak topluma katılmak isteyen kadınlar için hükümetler kreş açmalı, bu iş sadece özel sektöre bırakılmamalı.

‘ÖNEMLİ BİR GİRİŞİM BAŞLATIYORUZ’
Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nden Prof. Dr. Fernando M .Reimers öncülüğünde hazırlanan ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından Türkçeleştirilen ‘Dünyayı İyileştirmeleri İçin Öğrencileri Altmış Ders ile Güçlendirmek’ kitabı öğretmenlerin erişimine de açıldı. Bahçeşehir Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel toplatıda yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye için eğitimde önemli bir pencere açıyor, önemli bir girişim başlatıyoruz. BM ile birlikte yedi yıldır üzerinde çalıştığımız dünya vatandaşlığı programı güncelleyerek, Harvard Üniversitesi’nden destek aldık. Dünya vatandaşlık programını ilk başlatan Reimers’ın kitabını Türkçe’ye çevirerek tüm eğitim kurumlarına verilmesi sağlayıp Türkiye’de önemli bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum” dedi

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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