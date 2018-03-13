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    Geleceğin arkeologları Kırşehir'de buluştu

    AA
    13.03.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Türkiye'nin farklı üniversitelerinde arkeoloji eğitimi alan öğrencilerin katıldığı 9. Uluslararası Arkeoloji Öğrencileri Sempozyumu Kırşehir'de başladı.

    Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eski Çağ Kültürleri Topluluğu tarafından organize edilen ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi Ahmet Erzurum ve farklı üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

    AEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Işık Adak Adıbelli, sempozyuma 30'un üzerinde üniversiteden katılım olduğunu belirtti. Adıbelli, "Türkiye'nin birçok yerinden arkeoloji ve ortak disiplinlerinde öğrenim gören öğrencilerin, bu sempozyuma katılması önemli" dedi.

    Geleceğin arkeologları Kırşehirde buluştu

    Adıbelli, sempozyumun son gününde öğrencilere Kırşehir'in tarihi ve kültürel alanlarının gezdirileceğini söyledi.

    Açılışın ardından Anadolu Üniversitesi öğrencisi Yusuf Bingöl başkanlığında, ilk oturum gerçekleştirildi. Öğrencilerden Aytuğ Öztürk, ‘Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel Statüleri ve İktisadi Yapıyı Belirleyen Kurumlar’, Ela Altay ‘Yiyecek Arkeolojisi ve Yiyecek Tüketimini İncelemek İçin Kullanılan Yöntemler’, Serdar Cülük ‘Süreçsel Arkeoloji’ ve Ayşegül Şengül ise ‘Atatürk ve Arkeoloji’ konulu sunum yaptı.

    Geleceğin arkeologları Kırşehirde buluştu

    Sempozyum, farklı oturumlarla üç gün boyunca devam edecek.

    Etiketler: Arkeoloji , Ahi Evran Üniversitesi , Arkeolog , ÖĞRENCİ , Üniversite
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