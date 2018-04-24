Geleceğimize zarar verir geri çekin
Meclis’e sunulan kanun tasarısıyla başta İstanbul Üniversitesi (İÜ) olmak üzere, 10 köklü üniversitenin bölünmesi kararına tepkiler sürüyor.
İmza kampanyasından sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nin İÜ’den ayrılması kararına karşı 11 fakülte, üç meslek yüksekokulu ve bir enstitünün öğrenci temsilcileri, ‘Fakülte Temsilcilerinden Çağrı’ başlıklı bildiri yayınladı, Bakanlar Kurulu ve TBMM’ye, “Geleceğimize zarar verir, geri çekin” çağrısı yaptı. Sadece İÜ’den ayrılacakların değil, yerinde kalacak fen, Cerrahpaşa Tıp, ulaştırma ve lojistik gibi fakültelerin temsilcilerinin de imza attığı bildiride, özetle şöyle denildi:
‘ÜNİVERSİTEMİZ BİR BÜTÜN’
“Fakültelerimiz kendi içinde değil, üniversitenin tamamı içinde bir bütün. Gerek öğrenciler gerek hocalarımız olsun tüm fakülteler etkileşim içerisinde. Fakültelerin yarısını ayırmak bütünü ve işleyişi sekteye uğratacak ve adaptasyon problemlerini de beraberinde getirecek. İÜ öğrencileri bölümden önce, üniversitesini seçer. Kuruma karşı duyulan bu derin aidiyet duygusu sebebiyle, farklı bir çatı altında okumak bizler için zorlaşıyor, bu madden ve manen geleceğimize zarar verir bir nitelik taşıyor. Türkiye’deki diğer fakültelere lokomotiflik etmesi İÜ’ye özgü bir davranış. Bakanlar Kurulu ve TBMM’den isteğimiz kanun tasarısının yeniden değerlendirilmesi ve geri çekilmesi.”
Ayrıca bugün 13.00’te Beyazıt Meydanı’nda, İÜ’nün farklı fakültelerinden akademisyenlerin, öğrencilerin, personelin, emekli öğretim üyelerinin ve mezunların katılacağı, İstanbul Tabip Odası’nın desteklediği bir eylem yapılması planlanıyor.
AZİZ SANCAR’A MEKTUP
Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, fakülte mezunu olan Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a mektup yazdı. E-posta olarak gönderilen mesajda özetle, “Türkiye’nin en köklü tıp fakültesinin yeni açılacak farklı bir üniversite çatısı altına alınmasını ve isminin değiştirilmesini istemiyoruz. 191 yıllık geleneğin bir anda tarihin tozlu sayfalarına gömülmek istenmesini kabullenemiyoruz. Bu fakülteden yetişecek Hulûsi Behçetler, Aziz Sancarlar ve niceleri Mekteb-i Tıbbiye-yi Şâhâne’yi savunduğu gibi İstanbul Tıp Fakültesi’ni de savunacaktır” denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle