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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Gülseven ÖZKAN
24.04.2018 - 01:56, Son Güncelleme:

Geleceğimize zarar verir geri çekin

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Geleceğimize zarar verir geri çekin

Meclis’e sunulan kanun tasarısıyla başta İstanbul Üniversitesi (İÜ) olmak üzere, 10 köklü üniversitenin bölünmesi kararına tepkiler sürüyor.

İmza kampanyasından sonra İstanbul Tıp Fakültesi’nin İÜ’den ayrılması kararına karşı 11 fakülte, üç meslek yüksekokulu ve bir enstitünün öğrenci temsilcileri, ‘Fakülte Temsilcilerinden Çağrı’ başlıklı bildiri yayınladı, Bakanlar Kurulu ve TBMM’ye, “Geleceğimize zarar verir, geri çekin” çağrısı yaptı. Sadece İÜ’den ayrılacakların değil, yerinde kalacak fen, Cerrahpaşa Tıp, ulaştırma ve lojistik gibi fakültelerin temsilcilerinin de imza attığı bildiride, özetle şöyle denildi:

‘ÜNİVERSİTEMİZ BİR BÜTÜN’

“Fakültelerimiz kendi içinde değil, üniversitenin tamamı içinde bir bütün. Gerek öğrenciler gerek hocalarımız olsun tüm fakülteler etkileşim içerisinde. Fakültelerin yarısını ayırmak bütünü ve işleyişi sekteye uğratacak ve adaptasyon problemlerini de beraberinde getirecek. İÜ öğrencileri bölümden önce, üniversitesini seçer. Kuruma karşı duyulan bu derin aidiyet duygusu sebebiyle, farklı bir çatı altında okumak bizler için zorlaşıyor, bu madden ve manen geleceğimize zarar verir bir nitelik taşıyor. Türkiye’deki diğer fakültelere lokomotiflik etmesi İÜ’ye özgü bir davranış. Bakanlar Kurulu ve TBMM’den isteğimiz kanun tasarısının yeniden değerlendirilmesi ve geri çekilmesi.”

Ayrıca bugün 13.00’te Beyazıt Meydanı’nda, İÜ’nün farklı fakültelerinden akademisyenlerin, öğrencilerin, personelin, emekli öğretim üyelerinin ve mezunların katılacağı, İstanbul Tabip Odası’nın desteklediği bir eylem yapılması planlanıyor.

AZİZ SANCAR’A MEKTUP

Öte yandan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, fakülte mezunu olan Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a mektup yazdı. E-posta olarak gönderilen mesajda özetle, “Türkiye’nin en köklü tıp fakültesinin yeni açılacak farklı bir üniversite çatısı altına alınmasını ve isminin değiştirilmesini istemiyoruz. 191 yıllık geleneğin bir anda tarihin tozlu sayfalarına gömülmek istenmesini kabullenemiyoruz. Bu fakülteden yetişecek Hulûsi Behçetler, Aziz Sancarlar ve niceleri Mekteb-i Tıbbiye-yi Şâhâne’yi savunduğu gibi İstanbul Tıp Fakültesi’ni de savunacaktır” denildi. 

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