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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
02.01.2019 - 12:28, Son Güncelleme:/

Gaziantep’te 41 kız çocuğu okullu oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 2015 yılı Şubat ayında başlatılan ‘Gelin Etmeyin Okula Gönderin’ projesiyle Türkiye’de 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi kuruldu. Çağrı merkezini arayanların ihbarı sonucunda eğitimden koparılarak evlendirilmek istenen 41 kız çocuğunun ailesiyle görüşüldü, okula yeniden dönüşü sağlandı. Proje, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) dikkatini çekti, uluslararası kimlik kazandı.

Gaziantep’te 41 kız çocuğu okullu oldu
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütülen ‘Gelin Etmeyin Okula Gönderin’ projesi, erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturmayı amaçladı.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
Proje çalışmaları kapsamında yaklaşık 40 kişilik eğitici grubu; Şehitkamil ilçesinden 70 okul; Şahinbey ilçesinden 85 okul olmak üzere 160 okulda öğrenci ve velilere yönelik farkındalık eğitimi verdi. Merkez ilçelerin yanı sıra Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Yavuzeli, Nizip, İslahiye ve Araban ilçelerinde de rehber öğretmenlere eğitici eğitimi yapılarak programın okullarda uygulanması sağlandı. Yaklaşık 40 bin kişiye eğitimcilerle çocuk evlilikleri konusu anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi kurdu. Çağrı hattıyla gelen ihbarlar sayesinde örgün eğitimden koparılan, evlendirilmek üzere olan 41 kız çocuk eğitime kazandırıldı.

PROJE ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI
Projenin başarısı, UNICEF ile 2016 yılında iki yıllık bir çalışma planının imzalanmasına vesile oldu. Büyükşehir ve UNICEF işbirliğinde yürütülen çalışmayla aralarında dezavantajlı pek çok kız çocuğun, toplumsal ve ekonomik yaşamdan uzaklaştırılmasına sebep olan engellerin ortadan kaldırılması, çocuk evlilikleriyle mücadele çalışmalarının desteklenmesi hedeflendi.

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