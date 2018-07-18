Gaziantep’e yeni okul
Gaziantep’te 60 derslikli yeni okul yapılıyor. Okulun Mart 2019’da tamamlanması planlanıyor.
Gaziantep’e yeni okul yapılıyor. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Eylül 2019’da açılması planlanan Gaziantep okulları için çalışmalarını hızlandırdı. Prime Mall (15 Temmuz Mahallesi) bölgesinde, 15 bin 600 metrekarelik bir alanda devam eden ve Mart 2019’da tamamlanması hedeflenen projenin içerisinde 60 derslik, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, kütüphaneler, laboratuvarlar ve yaklaşık 10 bin metrekarelik yeşil alan olacak. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, “En büyük çabamız Gaziantepli ailelere söz verdiğimiz gibi Eylül 2019’da okulumuzun eğitime başlamasıdır. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin önemli bir kısmı Ankara’daki okullarımızdan buraya atanacak. Gaziantep’in önde gelen öğretmenleriyle görüşmelerimizi yaptık, onlar da kadromuzda olacaklar” dedi.
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