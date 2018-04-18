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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
18.04.2018 - 13:50, Son Güncelleme:

 Gastronomide 60 bin öğrenci var

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 Gastronomide 60 bin öğrenci var

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, turizmin içindeki en önemli alanın gastronomi olduğunu belirtti. Erdem, “60 bin öğrencimiz var bu alanda. İnşallah iyi yetiştirildiği takdirde, hem ülkemizde hem çevremizdeki coğrafyada, dünyanın her yerinde, dil eğitimlerini de güzel verdiğimiz takdirde, başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi. 

İstanbul’daki turizm meslek liselerinde okuyan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından Güneşli’deki Gastronometro’da 'Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması'nda turizm-otelcilik sektörüyle bir araya geldi. Profesyonel bir mutfakta, profesyonel koçlar ile hazırlanarak yarışan öğrenciler, meslek hayatlarına da ilk adımı attı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, programın açılış törenindeki konuşmasında, eğitimin, çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu dile getirerek, eğitimin temel hedefini, “bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donatılmış, insanlığın evrensel değerlerini içselleştirmiş bireyler yetiştirmek” şeklinde açıkladı. Mesleki ve teknik eğitimin dışa açılma ve uluslararası rekabet gücünü artırma çabası içinde olan Türkiye ekonomisi için nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması bakımından hayati önem taşıdığını belirten Erdem, şunları söyledi:     

MESLEKİ EĞİTİMDE HEDEF YÜZDE 60
“Mesleki ve teknik öğretim öğrencilerimize ortak bir genel kültür vererek, yüksek öğretime, mesleğe, hayat ve iş alanlarına hazırlıyoruz. Son 15 yılda, hem mesleki eğitimde okullaşma oranlarının artırılması hem de mesleki eğitimin niteliğinin yükseltilmesi konularında çok önemli adımlar attık. 2002-2003’te yüzde 37 olan mesleki eğitim oranı, şu anda yüzde 54’leri buldu. Hükümetimizin, Bakanlığımızın, genel Müdürlüğümüzün verdiği hedef yüzde 60. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı olarak sektör odaklı yeni nesil teknik eğitim modelini hayata geçirdik. 2017-2018 öğretim yılında mesleki ve teknik eğitim alanında birçok yeniliği uygulamaya koyduk. Turizmin içindeki en önemli alan gastronomi. 60 bin öğrencimiz var bu alanda. İnşallah iyi yetiştirildiği takdirde, hem ülkemizde hem çevremizdeki coğrafyada, dünyanın her yerinde, dil eğitimlerini de güzel verdiğimiz takdirde, başarılı olacaklarına inanıyorum.”

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