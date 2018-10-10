Gastronomi uzmanları İstanbul’da buluştu
Akademik dünyanın son yıllarda ilgi gösterdiği gastronomi, İstanbul’da düzenlenen konferansta birçok yönüyle ele alındı.
İstanbul’da bir vakıf üniversitesi tarafından düzenlenen gastronomi konferansına İstanbul Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin düzenlediği konferansa pek çok ülkeden gastronomi uzmanları katıldı. Üniversinin Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, konferansın açılış konuşmasında gastronomi kavramının son yıllarda artan önemine dikkat çekti. Üniversitenin gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne ilk kez bu yıl öğrenci aldıklarını söyleyen Gedik, İtalya Pollenzo Gastronomi Bilimleri Üniversitesi ile yapılan iş birliğinden memnun olduğunu belirtti.
İTALYAN PROFESÖR İKİ AYRI SUNUM YAPTI
İtalya Pollenzo Gastronomi Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nicola Perullo konferansta, ‘Yöreselliğin ve Evrenselliğin Kesiştiği Noktada Tat Eğilimleri’ ile ‘Estetik ve Etiğin Kesiştiği Noktada Gıda’ konulu iki ayrı sunum yaptı.
TÜRK MUTFAĞI İLE AKDENİZ MUTFAĞI KARŞILAŞTIRILDI
Catering Guide Dergisi Başyazarı Asraf Engin Güner’in ‘Gıda Sektöründe Mesleki Eğitim Gereksinimi’, YESİDEF Eski Genel Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Hüseyin Bozdağ’ın ‘Toplu Yemek Sektöründe Eğitimin Önemi’ başlıklı sunumlarının yanı sıra Eataly İstanbul Yönetici Şef’i Claudio Chinali, ‘Türk Mutfağı’nın Akdeniz Mutfağı ile Karşılaştırılması; Benzerlik ve Farklılıklar’ üzerine konuştu.
Konferansın bir diğer konuşmacısı Gedik Sağlık Genel Müdürü Dr. Koshlendra Pratap da, ‘Sağlıklı ve Temiz Yemek’ başlığıyla yaptığı konuşmasında, sağlıklı, temiz ve lezzetli yemek arayışında olanların, malzeme tedarik sürecinden sunumuna kadar duyduğu hassasiyetlerden bahsetti.
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