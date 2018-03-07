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    Gastronomi uzmanları Bolu’da buluşacak

    Hürriyet Eğitim
    07.03.2018 - 13:14 | Son Güncelleme:

    Bir özel meslek yüksekokulunun katkısıyla düzenlenen 3’üncü Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresi bu yıl Bolu Göynük’te yapılacak.

    Cittaslow Türkiye Eko-Gastronomi Kongresi, 29-30 Haziran’da Göynük’te gerçekleşecek. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ve Göynük Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan kongreye konuk konuşmacılar katılacak.

    TEMEL İLKE ‘İYİ-TEMİZ-ADİL’
    Kongre’de çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uyulduğunda toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik olarak da gelişebileceğini savunan Yavaş Hareketi’nin sürdürülebilir gastronomi açısından temel ilkelerini içeren ‘İyi-Temiz-Adil’ uygulamaları ‘Miras Mutfaklar’ ölçeğinde tartışılacak. Katılımcılara Cittaslow, Göynük Mutfağı’nı workshoplarla tanıtacak. Kongrede ‘Miras Mutfaklar’ın mutfak gelenekleri, sürdürülebilirlikleri, kültürel boyutları, yerel kimliği gibi konular yer alacak.

    Etiketler: Meslek Yüksekokulu , Gastronomi , Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
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