Gastronomi bölümü nedir? Gastronomi bölümünün iş imkanları
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Eğer yemek yapmaktan ve hayal gücünüzü kullanarak yeni şeyler üretmekten hoşlanıyorsanız gastronomi ve mutfak sanatları size göre olabilir. Gastronomi bilgi ve beceriye sahip uluslararası kültürlü, yeniliklere açık, bilinçli yeteneklere sahip şefler yetiştirmektedir. Turizmin gelişmesi ile birlikte yeme-içme, konaklama için eleman arayışı hızlı bir artış göstermiştir. Gastronomi bölüm içeriğinde uygulamalı dersler bilimsel olarak ele alınır, dili Türkçedir ve eğitim süresi 4 yıldır…
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü yeme-içme sektöründe bilinçli, nitelikli yöneticiler yetiştirmeye aday bu amaca ulaşabilmenin ilk adımı gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olmak 4 yıl süren eğitim programımız kapsamında öğrencilerimizin beceri ve yeteneklerle donanımlı yönetici adayları olarak yetişmiş olacaklar. Üniversitelerde son teknoloji ile öğrencilere birçok imkan sunulmaktadır…
GASTRONOMİ BÖLÜMÜ VE MUTFAK SANATLARI MEZUNLARININ ÇALIŞMA ALANLARI
- Özel restoranlarda çalışabilirler
- Yiyecek ve içecek işletmelerinde çalışma imkanı bulabilirler
- Beş yıldızlı otellerde çalışabilir veya kendi işletmelerini açabilirler
- Aşçılık okullarında ve mutfak akademilerinde eğitmen şef olarak görev yapabilirler
- Medyada televizyon programları yapabilmektedirler
- Yemek fotoğrafçısı yada eleştirmen olarak çalışabilirler
- Aynın zamanda akademik çalışmalarda bulunabilmekte ve eğitici olarak üniversitelerde çalışabilmektedirler
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