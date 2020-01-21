Galileo Galilei bilim haftası kutlandı

Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, 13-16 Ocak tarihleri arasında ‘Galileo Galilei Bilim Haftası’ etkinliğini gerçekleştirdi. Türkiye ve İtalya’dan etkinliğe katılan profesörler, sunumlar yaptı. Prof. Paolo Molaro, Dr. Gabriele Giovannini ve Dr. Luigina Ferettı, ‘Sidereus Nuncius- Galileo Galilei ve Modern Astronominin Doğuşu’, ‘Astrofizik’, ‘Dünyanın Oluşumu İle İlgili Uluslararası Projeler’ hakkında sunumlar yaptı. Prof. Dr. Serkant Ali Çetin, Prof. Dr. Dilara Koçak, Prof. Dr. Nihat Berker, Dr. Özgür Atalay, Dr. Aslı Tuncay Atalay, ‘Çarpışma’, ‘Millenium Çağında Elekronik Tekstiller’, ‘Yumuşak Robotik Sistemler’, ‘Galileo Galilei’ sunumları gerçekleştirdi. Okulun öğrencileri bu haftasya katılarak, ‘Fiziksel Deneylerin İspatı’, ‘Galileo Galilei’nin Görelilik Teoremi’ sunumlarının yanı sıra ‘Galileo Galilei’ skeci ve tiyatro oyunu oynadı ve çaldıkları müzikle birlikte Galileo’nun eserlerini seslendirdi. Harryscience Bilim Fabrikasının deneyleri haftaya keyif kattı. Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Bilim Haftası, yapılan sunum ve etkinliklerle hem öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırdı hem bilgilerini çoğaltıp ufuklarını genişletti hem de özgüvenlerini geliştirdi.